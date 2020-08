Telebasel: Chefredaktorin Karin Müller geht

Das Lokalfernsehen Telebasel braucht eine neue Redaktionsleitung. Die bisherige Chefredaktorin Karin Müller hat angekündigt, den Sender per Ende Oktober zu verlassen.



Müller wird spätestens ab Januar 2021 die Leitung des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums in Meilen ZH übernehmen, wie Telebasel am Dienstag mitteilte. In dieser Funktion werde sie für ein 22-köpfiges Team im Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kanton Zürich verantwortlich sein.



Das Team und der Stiftungsrat von Telebasel seien am Dienstag über den Entscheid Müllers informiert worden. Die 55-jährige Baselbieterin wird noch bis Ende Oktober als Chefredaktorin amten, wie es in der Mitteilung hiess.



«Karin Müller habe massgebend zum Erfolg und zur Neuausrichtung und Modernisierung von Telebasel und telebasel.ch beigetragen und verlasse das Nordwestschweizer Medienhaus mit stabilen Zuschauerzahlen und starken Online-Reichweiten», lässt sich Stiftungsratspräsident Nikolaus Tamm in der Mitteilung zitieren



Über die Nachfolge von Müller will Telebasel später informieren. Müller ist seit November 2014 Chefredaktorin von Telebasel. Zuvor war sie Programmdirektorin von Hitradio RTL im deutschen Dresden. (sda/wid)