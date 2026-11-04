Publiziert am 04.11.2026

Teil des neuen Marktkonzepts ist ein begehbarer, fünf Meter hoher Adventskranz. Bei ihm hat Made Identity die Inspiration für den Auftritt gefunden: Jede Kerze des Kranzes ist eine Figur. Die Figuren heissen Nika, Nova, Noe und Nando und stehen laut Mitteilung für jeweils unterschiedliche Werte.

«Uns war es wichtig, einen Auftritt zu haben, der eine ganze Welt eröffnet und zur einzigartigen Stimmung beiträgt», lässt sich Timon Kiefer, Creative Founder von Zimt & Zucker, in der Mitteilung zitieren. Zoe Heeb, Art Director bei Made Identity, erklärt den Ansatz so: «Wir wollten nicht einfach ein Logo kreieren, sondern einen Ausgangspunkt für Geschichten.» Mit den vier Figuren lasse sich eine eigene Adventsgeschichte erzählen, «in vielen Varianten und Versionen».

In Farbe und Schrift soll der Auftritt laut Mitteilung eine Balance zwischen Eleganz und Festlichkeit finden. Die Figuren begrüssen die Besucherinnen und Besucher und begleiten sie durch den Advent, vom Eingangstor über die Wegleitung bis zur Glühweintasse.

Made Identity hat ihren Sitz in Zürich. Zu ihren Kunden zählen laut eigenen Angaben unter anderem Schweiz Tourismus, Swiss, Helsana, Victorinox und die ETH Zürich. (pd/cbe)