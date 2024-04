Kath.ch: Christian Maurer wird neuer Direktor und Chefredaktor

Wie der SonntagsBlick zuerst meldete, steht kath.ch neu Christian Maurer als Direktor und Chefredaktor vor. Wie das Medienzentrum auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt, werde Maurer seine Stelle im August antreten. «Er wird dem journalistischen und unternehmerischen Programm des katholischen Medienzentrums in herausfordernden Zeiten neue und zukunftsträchtige Impulse geben», schreibt kath.ch in einer Medienmitteilung.

Vorstand wollte Annalena Müller

Ein Zeichen dieser «herausfordernden Zeiten» ist auch die Wahl Maurers selbst. Eigentlich wollte der Vorstand mit Annalena Müller eine Redaktorin von kath.ch zur Leiterin befördern. Diese Personalie scheiterte allerdings am Veto von Medienbischof Josef Stübi, wie Blick.ch Anfang März berichtete. Ihm und anderen Bischöfen missfiel Müllers Berichterstattung zu Machtmissbrauch in der katholischen Kirche, sowie eine Artikel-Serie zur Jungfräulichkeit Marias. Annalena Müller, promovierte Mediävistin, arbeitet inzwischen als Chefredaktorin des Berner Pfarrblatts (persoenlich.com berichtete).

Den Bischöfen ist nun Christian Maurer genehm als Leiter von kath.ch. Der 61-jährige Journalist hat in Zürich und Paris französische Sprache und Literatur studiert und in mittelalterlicher Literatur abgeschlossen. Seit über 30 Jahren arbeitet er als Journalist. Nach dem Einstieg im Lokaljournalismus leitete er die SDA-Redaktion in Zürich. Zweimal gehörte er zu den Gründungsteams als stellvertretender Chefredaktor von neuen Pendlerzeitungen, Metropol und News.

Zuletzt Chefredaktor bei Travel Inside

Weitere Stationen waren die Sonntags Zeitung als stellvertretender Nachrichtenchef, Tages-Anzeiger als Blattmacher und die Blick Gruppe, wo er als Autor und interimistischer Co-Chefredaktor vom SonntagsBlick tätig war. Zuletzt verantwortete er das Geschäftsreise-Fachmedium Business Traveltip und war stellvertretender Chefredaktor der Tourismus-Fachzeitung Travel Inside. (pd/nil)