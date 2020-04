Rasch: Christine Zwygart verlässt die LandLiebe

Nach acht Jahren etwas Neues: Per 1. Januar 2021 verlässt die 46-jährige Christine Zwygart die LandLiebe und gründet ihr eigenes Unternehmen. Sie werde ihre langjährige Erfahrung in der Medienbranche mit ihrem neu gewonnenen Fachwissen künftig im Tourismus vereinen und diverse Dienstleistungen im Bereich Texte, Konzepte und Medienarbeit anbieten, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Stefan Regez, Leiter Publikumszeitschriften der Ringier Axel Springer Schweiz AG: «Christine Zwygart hat wesentlich zum Erfolg und zur Weiterentwicklung der Marke LandLiebe beigetragen. Mit grossem Know-how und Engagement hat sie stets entscheidende Akzente gesetzt. Ich danke Christine Zwygart schon jetzt für ihre tolle Arbeit und wünsche ihr weiterhin viel Erfolg».

Ihre Karriere bei Ringier begann Zwygart 2000, wo sie bis 2009 unter anderem als Bundeshauschefin und stellvertretende Nachrichtenchefin der Schweizer Illustrierten tätig war. Nach drei Jahren in der Unternehmenskommunikation der Schweizer Paraplegiker-Stiftung kehrte Zwygart im Februar 2013 zu Ringier zurück und begann als Redaktorin bei der Schweizer LandLiebe, wo sie kurz darauf gemeinsam mit Frensch die Co-Redaktionsleitung übernahm.

Zukünftig wird die Schweizer LandLiebe von André Frensch als Chefredaktor geführt. Die Redaktion sucht laut Mitteilung per Januar 2021 zudem «eine/n starke/n Redaktor/in». (pd/eh)