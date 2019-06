Tamedia: Christoph Tonini kündigt Rücktritt an

Christoph Tonini tritt per 30. Juni 2020 als Vorsitzender der Unternehmensleitung von Tamedia zurück. Der Rücktritt entspreche seiner vor längerer Zeit gegenüber dem Verwaltungsrat geäusserten Absicht, sich nach seinem 50. Geburtstag und 17 Jahren bei Tamedia beruflich verändern zu wollen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen.

Zusammen mit dem Verleger und Präsidenten Pietro Supino hat Tonini eine neue dezentrale Organisationsstruktur entwickelt, die am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Tonini werde die Implementierung bis Ende Juni 2020 verantworten. Mit einer schlanken Gruppenleitung und vier weitgehend autonomen Geschäftsfeldern sollen die erfolgreiche digitale Transformation und das Wachstum der Gruppe weiter vorangetrieben werden.

Weitgehende Dezentralisierung

Wie an der Jahresmedienkonferenz am 12. März 2019 angekündigt, hat Tamedia die Unternehmensstruktur der Gruppe einer Prüfung unterzogen (persoenlich.com berichtete). Mit der Bildung von vier Subgruppen hat der Verwaltungsrat eine weitgehende Dezentralisierung beschlossen.

Ziel sei es, optimale Voraussetzungen für Transparenz und Wachstum auch im Rahmen möglicher Partnerschaften in den Geschäftsfeldern mit ihren unterschiedlichen Chancen und Kulturen zu schaffen. Die Publizistik als Ursprung der Gruppe würden das zentrale verlegerische Anliegen und ein Investitionsschwerpunkt bleiben, schreibt Tamedia.

Vier Geschäftsfelder als eigenständige Einheiten

Ab dem 1. Januar 2020 werden die vier Geschäftsfelder als eigenständige Einheiten mit je eigener Geschäftsleitung, eigenem Verwaltungsrat sowie eigener Erfolgsrechnung geführt, führt Tamedia weiter aus. Die Bezahlmedien werden von Marco Boselli (Publizistik) zusammen mit Andreas Schaffner (Verlagsdienstleistungen) geleitet, die Pendlermedien von Marcel Kohler, die Werbevermarktung von Michi Frank und die Marktplätze von Christoph Brand. Die Zusammensetzung der Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen der jeweiligen Subgruppen werde in der zweiten Jahreshälfte festgelegt und kommuniziert.

Nach Ausscheiden von Christoph Tonini als CEO wird die Gruppe in einer holdingartigen Struktur ab dem 1. Juli 2020 direkt vom Verleger und Präsidenten Pietro Supino geleitet. Samuel Hügli (Technologie & Ventures) und Sandro Macciacchini (Finanzen & Personal) gehören weiterhin dem Führungsteam der Gruppe an.

Der Gruppen-Verwaltungsrat lege die Eignerstrategie für die vier Geschäftsfelder und die unter Ventures zusammengefassten Beteiligungen fest, heisst es. Die Gruppenleitung begleitet deren Umsetzung und stellt die Nutzung von Skalenvorteilen sowie Synergien sicher. Insbesondere mit der gruppenweiten Nutzung von Daten zur Verbesserung der Produkte und der User Experience will Tamedia die schweizweit führende Position ausbauen.

«Unternehmergeist und Verhandlungsgeschick»

Christoph Tonini stiess 2003 als Leiter Finanzen zu Tamedia. Von 2008 bis 2012 leitete er unter anderem die Unternehmensbereiche Services, Zeitungen Schweiz, Medien Schweiz und war zuletzt für den Bereich Digital & 20 Minuten verantwortlich. 2013 wurde er zum Vorsitzenden der Unternehmensleitung ernannt.

«Wir danken Christoph Tonini für seine äusserst erfolgreiche Arbeit während der letzten 17 Jahre. Er hat mit Unternehmergeist, Tüchtigkeit und Verhandlungsgeschick Ausserordentliches geleistet», wird Verleger und Präsident von Tamedia Pietro Supino in der Mitteilung zitiert. Über 80 Prozent des heutigen Gruppenergebnisses stammten aus neuen Geschäften in den Bereichen Pendlermedien, Werbevermarktung und Marktplätze, die unter seiner Leitung entwickelt und übernommen wurden. Die mit Tonini definierte neue Organisationsstruktur schaffe optimale Voraussetzungen für eine weiterhin dynamische Entwicklung in allen Geschäftsfeldern.

Christoph Tonini erklärt: «Ich hatte das grosse Privileg, gemeinsam mit einem hervorragenden Team die Transformation von Tamedia hin zum führenden, digitalen Schweizer Medienunternehmen massgeblich mitgestalten zu können. Die nun zusammen mit dem Verwaltungsrat entwickelte dezentralere Organisationsstruktur wird es Tamedia erlauben, in den relevanten Märkten mit ihren unterschiedlichen Gesetzmässigkeiten noch agiler zu handeln und sich weiterhin erfolgreich zu entwickeln.»

In einem von Tamedia produzierten Video sprechen Supino und Tonini über die neue Unternehmensstruktur und den Rücktritt des CEOs. (pd/wid)