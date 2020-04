Republik: Cinzia Venafro ist neue Inlandredaktorin

Die langjährige Bundeshausredaktorin Cinzia Venafro schreibt neu für die Republik. Nach acht Jahren bei der Blick-Gruppe wechselt die in Zürich wohnhafte Bündnerin von der Dufourstrasse ins Rothaus, wo derzeit allerdings auch Homeoffice angesagt ist, heisst es in einer Mitteilung. Die 32-jährige Venafro ist ab sofort in einem 70-Prozent-Pensum als Inlandredaktorin tätig und bildet mit dem bisherigen Redaktor Dennis Bühler das Bundeshaus-Team der Republik.

«Nach all den Jahren im Tages-Journalismus reizte mich eine Herausforderung, noch vertiefter in Geschichten einzutauchen. Ich freue mich ausserordentlich, dies nun bei der Republik zu tun», wird Venafro zitiert. «Ich hoffe, mit dem Rüstzeug aus der Boulevard-Schule das Team der Republik sinnvoll zu ergänzen.»

Christof Moser, Chefredaktor der Republik: «Cinzia Venafro hat sich in den letzten Jahren mit grossen Lesestücken, mit Interviews und Porträts einen Namen gemacht. Wir freuen uns sehr, dass sie ihre Erfahrung, ihr Netzwerk, ihre Leidenschaft für Journalismus und ihre Neugier auf neue Erzählformen ab sofort in die Republik einbringt. Instinkt, Hartnäckigkeit und ein besonderes Gespür für Menschen zeichnen sie aus.»

Venafro verliess die Blick-Gruppe bereits Mitte 2019 (persoenlich.com berichtete). Auf sie folgte Gianna Blum. (pd/cbe)