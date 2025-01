Blue News: Co-Chefredaktor Stefan Ryser hat gekündigt

Nach insgesamt 20 Jahren im Newsjournalismus hat sich Head of Content Stefan Ryser entschieden, Blue News per Ende April 2025 zu verlassen. Das Newsportal bestätigte am Dienstag entsprechende Informationen von persoenlich.com.

In seiner internen Abschiedsbotschaft, die persoenlich.com vorliegt, erklärt Ryser: «Einerseits habe ich in den vergangenen Wochen immer deutlicher gemerkt, dass ich nicht nochmals vier Jahre den Wahn- und Irrsinn eines US-Präsidenten Trump so eng begleiten mag und kann, wie dies als Medienschaffender eines Newsportals erforderlich ist.» Zudem wolle er seiner «Verantwortung als Vater eines Teenagers stärker gerecht werden». Der 48-Jährige ist offen für neue Herausforderungen.

Nachfolge noch nicht geregelt

Unter Rysers Führung hat sich das Portal strategisch neu ausgerichtet und den Schritt zu einer vollkonvergenten Newsredaktion vollzogen (persoenlich.com berichtete). Der Zeitpunkt für seinen Abgang sei perfekt, betont der scheidende Head of Content: «Mit meinem Kollegen Marius Egger weiss ich Blue News in besten Händen.» Wie die Nachfolge von Ryser geregelt wird, will Blue News zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Der ehemalige Werber Ryser war vor seinem Wechsel zu Blue News im Jahr 2020 mehr als zwölf Jahre bei Tamedia tätig, unter anderem als Mitglied der Redaktionsleitung und Creative Director der 20-Minuten-Gruppe sowie als stellvertretender Leiter von Tamedia Editorial Services.

Unabhängig von Rysers Weggang gab Blue News am Dienstag eine weitere Personalie bekannt: Sven Ziegler, der bereits seit einem Jahr als Redaktor und Chef vom Dienst für das nationale und internationale News-Geschehen verantwortlich ist, wird per 1. Februar 2025 zum Leiter Desk befördert. In dieser Funktion wird er die News-, Sport- und Entertainment-Inhalte orchestrieren.