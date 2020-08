Champions League: Corona-Alarm beim Sportsender Teleclub

von Christian Beck

Am Sonntagabend kam es im Champions-League-Finale zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München (0:1). Eigentlich hätte die Fussball-Expertenrunde auf Teleclub von Roman Kilchsperger moderiert werden sollen – so zumindest wurde es auf bluewin.ch angekündigt. Stattdessen begrüsste Gianni Wyler die Zuschauerinnen und Zuschauer und talkte mit den drei Studiogästen Urs Meier, Rolf Fringer und Daniel Gygax.

Was war da los? Die Verantwortlichen liessen am Sonntagabend eine entsprechende Anfrage unbeantwortet. Am Montag hiess es lediglich: «Roman stand fürs Finale aus persönlichen Gründen leider nicht zur Verfügung.» Nach Vorliegen von Insiderinformationen konfrontierte persoenlich.com Teleclub erneut. Jetzt heisst es: «Wir können bestätigen, dass einzelne Teleclub-Mitarbeitende positiv auf Covid-19 getestet wurden», so Sprecherin Olivia Willi. Namen nennt sie keine. «Als Arbeitsgeber dürfen wir nicht über den Gesundheitszustand unserer Mitarbeitenden Auskunft geben.»

Roman Kilchsperger nicht erkrankt

Ein Insider will wissen, dass die Covid-19-Übertragungen im Laufe des Final-8-Turniers passiert sein sollen und dabei «fast die ganze Runde von einer Person angesteckt wurde». Bei Teleclub heisst es: «Wo genau diese Ansteckungen erfolgten, lässt sich nicht abschliessend sagen», so Olivia Willi. Moderator Roman Kilchsperger soll laut mehreren unabhängigen Quellen jedoch nicht angesteckt worden sein. Er habe aber auf Anweisung des Kantonsarztes dem TV-Studio fernbleiben müssen. Zum Vorfall äussern will er sich nicht, sagt Kilchsperger auf Anfrage. In Quarantäne ist er jedoch nicht (mehr): Kilchsperger ist seit Mittwoch wieder auf dem Radiosender Energy Zürich zu hören.

In einer E-Mail an persoenlich.com werden auch konkrete Namen von angeblich erkrankten Betroffenen genannt. Wie es ihnen gesundheitlich geht, ist unbekannt. persoenlich.com hat sie kontaktiert, jedoch keine Antworten erhalten. Die Beteiligten haben untereinander Stillschweigen vereinbart. Und auch Teleclub schweigt: «Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geben wir keine Details zu (potenziell) erkrankten Mitarbeitenden bekannt», so die Sprecherin.

«Strenges Schutzkonzept»

Welche Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen gelten überhaupt bei Teleclub? Und wurden diese nach dem Vorfall nun verschärft? «Teleclub befolgt ein strenges, umfassendes Schutzkonzept, welches klar kommuniziert ist und von den Mitarbeitenden eingehalten wird», so die Sprecherin dazu.

Das Champions-League-Finale wurde in der Deutschschweiz nicht nur auf Teleclub, sondern gleichzeitig auch auf 3+ (CH Media) übertragen (persoenlich.com berichtete).