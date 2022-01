RTR: Corsin Gadola wird neuer Leiter Technik

Corsin Gadola arbeitet seit April 2004 in der Technik-Abteilung von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Anfangs war er als Projektassistent für den Neubau des Medienhauses verantwortlich und arbeitete anschliessend in verschiedenen technischen Funktionen bei RTR. Im März 2014 wurde Gadola zum Technologie-Verantwortlichen (CTO) und 2021 als Stellvertreter des Leiters Technik ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. In den letzten Jahren sammelte er ausserdem Erfahrungen in verschiedenen nationalen Boards der SRG SSR und ist somit auch bestens vertraut mit den künftigen Herausforderungen und den entsprechenden Gremien.

«Ich freue mich sehr, Corsin Gadola in der RTR-Geschäftsleitung begrüssen zu dürfen. Dank seiner langjährigen Erfahrung in unserem Medienhaus profitieren wir von seinem grossen Know-how und sind für die technischen Herausforderungen, welche uns in den nächsten Jahren erwarten gut gewappnet», lässt sich RTR-Direktor Nicolas Pernet in der Mitteilung zitieren. Pernet ergänzt: «Bei Pius Paulin möchte ich mich bei dieser Gelegenheit herzlich für sein grosses Engagement während der letzten 34 Jahren bedanken. Er hat die Technik-Abteilung wie auch die Entwicklung unseres Medienhauses massgeblich mitgeprägt.» (pd/tim)