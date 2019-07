Daniel Ballmer wechselt per November als Bundeshausredaktor zu «Blick». «Die Stelle in der Bundeshausredaktion des ‹Blick› ist für mich eine tolle Chance», so Ballmer auf Anfrage von persoenlich.com. Die Bundespolitik sei für ihn nicht ganz neu. Er erhoffe sich dennoch, auch dort sehr viel lernen zu können.







Seit 2016 schreibt Ballmer als Politreporter für die «basellandschaftliche Zeitung», wo er als Bindeglied zwischen Bundesbern und der Region Basel fungiert. Er war bereits von 2000 bis 2011 für die Tageszeitung und die «Schweiz am Wochenende» tätig. 2011 wechselte Ballmer für fünf Jahre zur «Basler Zeitung». (log)