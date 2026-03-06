Infosperber: Daniel Ryser verstärkt die Redaktion

Der preisgekrönte Journalist Daniel Ryser ist seit 1. März 2026 Redaktor bei Infosperber. Das Online-Medium der Schweizerischen Stiftung zur Förderung unabhängiger Information (SSUI) hatte Ende 2025 eine 80-Prozent-Stelle ausgeschrieben und rund 80 Bewerbungen erhalten, wie es auf Anfrage heisst.

«Daniel Ryser ist ein ausgezeichneter Rechercheur und Reporter. Die Redaktion wird von seiner breiten Erfahrung und seinem schreiberischen Talent profitieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für Infosperber gewinnen konnten», sagt Stiftungspräsident und Redaktionsleiter Hannes Britschgi am Freitag zu persoenlich.com.

Ryser selbst sagt: «Mich reizt die Möglichkeit, ein Medium mit einem zukunftsträchtigen Modell – ohne Paywall, getragen von Spenden – mitzuprägen. Und über die Schweiz zu schreiben: über die Abgründe hinter ihren gepflegten Fassaden und die Alltagsprobleme ganz normaler Menschen.»

Ryser arbeitete während Jahren für die Wochenzeitung und die Republik, zuletzt seit April 2024 als Autor bei der Weltwoche (persoenlich.com berichtete). Er wurde 2016 von den Lesern des Magazins Schweizer Journalist zum «Rechercheur des Jahres» und zum «Schweizer Journalisten des Jahres» gewählt – unter anderem für seine Reportage über den Islamischen Zentralrat. Ryser ist zudem zweifacher Gewinner des Zürcher Journalistenpreises.