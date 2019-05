Radio Basilisk: Daniel Studer kehrt nach Basel zurück

Am Dienstag startet bei Radio Basilisk eine neue Feierabend-Show mit Daniel Studer. Der Radiomann kehrt damit zum Basler Privatradio zurück und begleitet mit der «Basilisk-Füüroobe-Show» die Region dienstags bis freitags von 16 bis 19 Uhr in den Feierabend, wie es in einer Mitteilung heisst. Am 1. Mai hatte Studer seinen Arbeitsstart.

«Ich brenne förmlich auf die neue Sendung und freue mich sehr, die Basilisk-Hörer in den Feierabend begleiten zu dürfen», wird Studer zitiert. «Es wird von mir einen abwechslungsreichen und informativen Soundtrack geben – kurz: Das perfekte Sprungbrett in die schönste Zeit des Tages.»

Basilisk-Programmchef Jean-Luc Wicki freut sich, den Baselbieter im Team zu begrüssen. «Studi ist einer der erfahrensten Radio-Anchor der Deutschschweiz – charmant und aufgestellt, ein Hinhörer für die Region», so Wicki.

Studer arbeitete zuletzt bei Radio Argovia (persoenlich.com berichtete). Zuvor hatte er Stationen bei Energy Basel, Radio Basel 1 und Radio Edelweiss. Bei Radio Basilisk war der heute 43-Jährige bereits von 2008 bis 2009. (pd/cbe)