SRF: Daniela Lager wird neue «Puls»-Moderatorin

Die neue Moderatorin von «Puls» heisst Daniela Lager. Damit kehrt bei SRF im November 2019 ein bekanntes Gesicht an den Bildschirm zurück. Sie folgt beim Gesundheitsmagazin auf Odette Frey, die sich beruflich neu orientieren will und SRF Ende September verlässt (persoenlich.com berichtete).

Lager gibt ihr Pensum als TV-Newsjournalistin auf, führt aber weiterhin durch die Gespräche in der Radiotalkshow «Persönlich», alternierend mit den anderen Moderatorinnen und Moderatoren. Im Oktober 2019 führt Pascale Menzi durch die Sendung, die bisher die Stellvertreterin der Hauptmoderatorin war und auch in Zukunft sein wird, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

«Ich habe die ‹Lust am Live› nie verloren. ‹Puls› ist eine wöchentliche Livesendung, die in die Tiefe geht, denn Gesundheitsthemen betreffen uns alle», wird Lager in der Mitteilung zitiert. Es reize sie, in dieses Gebiet einzutauchen und die Sendung vor der Kamera mitzugestalten. «Mit Daniela Lager konnten wir eine sowohl als Journalistin als auch als Moderatorin erfahrene Kollegin gewinnen», so Gerald Tippelmann, Redaktionsleiter «Puls». «Ihr kritischer und neugieriger Blick auf Gesundheitsfragen wird ‹Puls› bereichern.»

Lager ist seit 1985 als Moderatorin für Radio und Fernsehen im Einsatz. Ihre Laufbahn begann bei Radio Munot, danach zog es sie nach New York, wo sie beim Fernsehsender Wpix ein Praktikum absolvierte und als freie Korrespondentin für Schweizer Lokalradios arbeitete. Zurück in Zürich wechselte sie zu Radio Z und war später für TeleZüri sowie das Schweizer Fenster von RTL/ProSieben tätig.

Seit 2000 arbeitet die heute 55-Jährige für Schweizer Radio und Fernsehen. Zuerst war sie Moderatorin und Redaktorin bei der «Tagesschau», danach 13 Jahre in der gleichen Funktion beim Nachrichtenmagazin «10vor10». Im Herbst 2016 stiess die Zürcherin als Gesprächsleiterin zur Radiotalkshow «Persönlich». Zudem arbeitete sie weiterhin als Redaktorin und Reporterin für «10vor10». (pd/cbe)