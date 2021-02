Unter der Leitung von Chefredaktorin Sandra Jean und ihrem Stellvertreter Fred Valet umfasst die Truppe von watson.ch/fr an der Rue de Bourg in Lausanne mittlerweile über 20 Journalistinnen und Journalisten sowie einen Key Account Director. persoenlich.com stellt das Team von Jean und Valet exklusiv vor:

Amèle Debey, 32

Newsdesk, Lausanne (VD)

Debeys ist seit zehn Jahren in der Medienwelt unterwegs. Nach einigen Tätigkeiten in Frankreich kehrte sie in die Schweiz zurück und gründete ihr eigenes Onlinemedium L'Impertinent.





Jason Huther, 33

Newsdesk, La Chaux-de-Fonds (NE)

Huther wechselt von ESH Média zu watson.ch/fr. Der Neuenburger ist in der Inlandpolitik und den internationalen Nachrichten zu Hause.





Hélène Krähenbühl, 26

Newsdesk, Montreux (VD)

Krähenbühl schloss ihr Journalismus-Studium an der Universität in Neuenburg ab. Ihre ersten Berufserfahrungen sammelte sie beim Le Nouvelliste.





Jacqueline Chelliah, 36

Volontariat Newsdesk, Genf (GE)

Chelliah ist Absolventin der Glyon Hotelmanagementschule und Unternehmerin. Sie hat jahrelang in den Bereichen Kommunikation, Events und Public Relations gearbeitet und blickt nun als Praktikantin in die Arbeitswelt der Journalisten und Journalistinnen ein.





Alberto Silini, 25

Volontariat Newsdesk, Neuchâtel (NE)

Silini hat 2019 einen Master in Journalismus und Kommunikation an der Universität Neuchâtel abgeschlossen. Vor seinem Wechsel zu watson.ch/fr, war er bei RSI tätig.





Guillaume Asmanoff, 29

Nachtschicht, Shanghai

Asmanoff hat einen Abschluss in Journalismus und Kommunikation. Er war während zehn Jahren in Frankreich als Journalist tätig bevor er nach Asien reiste. Für watson.ch/fr überwacht er die Newslage in der Nacht.





Sainath Bovey, 34

Interactive Media Designer, Lausanne (VD)

Bovey hat seine Ausbildung zum Interactive Media Designer an der Berufsfachschule für Gestaltung in Fribourg absolviert. Anschliessend war er bei diversen Agenturen und bei RTS tätig.





Melissa N'Dila, 26

Volontariat SEO, Genf (GE)

N'Dila hat 2020 ihr Bachelorstudium in englischer Sprache und Literatur an der Universität Genf abgeschlossen. In den letzten zwei Jahren hat sie in diversen Praktika Berufserfahrung als Journalistin gesammelt.





Marie-Adèle Copin, 32

Ressortleiterin Unterhaltung, Genf (GE)

Copin hat einen Abschluss in Politikwissenschaften und Journalismus. Zuletzt hat sie als Lifestyle-Journalistin für Friday geschrieben, nebenbei führt sie ihren eigenen Blog.





Margaux Haber, 29

Videojournalistin, Lausanne (VD)

Haber sammelte ihre Berufserfahrung vor der Linse, hinter dem Mikrofon und am Schreibtisch beim LFM-Radio und diversen Zeitschriften wie Friday Magazin oder Femina.





Christian Despont, 48

Sportjournalist, Saint-Martin (FR)

Despont war unter anderem Mitgründer und Leiter der Westschweizer Agentur Sport-Centre für der Tamedia. 2019 wurde er mit dem französischen «Prix Dennis-Lalanne» für die beste Story von den French Open ausgezeichnet.





Julien Caloz, 35

Sportjournalist, Morges (VD)

Für mehr als zehn Jahre berichtete Caloz für Tamedia über die grossen Sportereignisse der Welt. Zuletzt war er ebenfalls in der Westschweizer Agentur Sport-Centre tätig.





Yoann Graber, 29

Volontariat Sport, Neuchâtel (NE)

Graber hat 2020 seinen Master in Journalismus und Kommunikation an der Universität Neuenburg abgeschlossen. Zuvor war er drei Jahre lang als Radiomoderator tätig und hat während seines Studiums diverse Praktika als Sportjournalist absolviert.





Guillaume Chillier, 33

Debatte & News Plus, Bulle (FR)

Chillier wechselt von La Liberté ein, wo er die letzten zehn Jahre als Redaktor tätig war.





Agathe Seppey, 29

Videojournalistin, Sion (VS)

Kein Tabuthema oder noch so schwierige Berichterstattung hält Agathe auf. Seppey hat ihre Ausbildung an der Neuenburger Akademie für Journalismus und Medien abgeschlossen und schrieb zuletzt für Le Nouvelliste.





Fabien Feissli, 32

Debatte & News Plus, Morges (VD)

Feissli schreibt leidenschaftlich gerne, egal ob Bücher, Artikel oder Projekte. Der Jungunternehmer sammelte seine Erfahrungen als Journalist bei Le Matin und gründete 2019 die Westschweizer Zeitschrift Micro.





Jacqueline Pirszel, 33

Debatte & News Plus, Lausanne (VD)

Pirszel hat einen Masterabschluss in Geografie. Ihre Leidenschaft für Journalismus entdeckte sie 2016 als sie für das Projekt «LiveTrotter» quer durch Europa reiste. 2020 schloss sie ihr Praktikum bei La Télé Vaud Fribourg ab.





Jonas Follonier, 24

Debatte & News Plus, Neuchâtel (NE)

Follonier hat seit kurzem seinen Masterabschluss in Geisteswissenschaften in der Tasche. Während seines Studiums übernahm er journalistische Mandate und eine Reihe von Jobs in der Westschweizer Medienwelt.





Serge Enderlin, 51

Debatte & News Plus, Pully (VD)

Enderlin ist Journalist und Schriftsteller. Seine Karriere als Reporter begann er bei L'Hebdo und wechselte dann zu weiteren Medienhäusern. Für eine Weile zog es ihn nach London. Seit 2006 ist er freiberuflich tätig.





Antoine Menusier, 55

Debatte & News Plus, Le Landeron (NE)

Menusier ist ein erfahrener Journalist und hat bereits für L'Hebdo, Le Nouveau Quotidien und Le Temps geschrieben. Er war Ausland-Korrespondent für diverse weitere französischsprachigen Medien.





Maida Dumpor, 26

Social Media Manager, Genf (GE)

Dumpor hat 2020 ihr Bachelorstudium in Digital Marketing in Genf abgeschlossen. Während zweier Praktika sammelte sie ihre ersten Berufserfahrungen in der Medienwelt. Bei watson.ch/fr ist sie für die Aktivitäten auf den sozialen Medien in der Westschweiz verantwortlich.





Christophe Théodoloz, 37

Account Director Sales/Marketing, Penthalaz (VD)

Théodoloz wird sich als Sales and Marketing Account Director auf die Kundenakquise in der französischsprachigen Schweiz konzentrieren. Er war die letzten vier Jahre für das Neugeschäft von 20 Minutes verantwortlich.



watson.ch/fr ist ab dem 1. März live und bereits jetzt auf Instagram, Facebook und Twitter zu finden.

Watson ist laut eigenen Angaben mit rund drei Millionen Unique Clients und 20 Millionen monatlichen CH-Visits das drittgrösste werbefinanzierte Newsportal der Schweiz. (pd/cbe)