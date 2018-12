von Christian Beck

Nach mehr als zehn Jahren erscheint am Freitag, 21. Dezember, um 16 Uhr die letzte gedruckte Ausgabe von «Blick am Abend» in den Zeitungsboxen. Ende November wurde bekannt, dass sich Ringier von der Print-Gratiszeitung verabschiedet (persoenlich.com berichtete). «Zum Abschluss gibt es eine Sondernummer, in der Menschen erzählen, wie der ‹Blick am Abend› ihr Leben verändert hat», so Chefredaktorin Katia Murmann auf Anfrage von persoenlich.com.

Unter anderem wird die Geschichte von Denise Grob erzählt. Ihre Mutter startete Anfang 2017 im «Blick am Abend» einen Aufruf, dass sich ihre Tochter, die unter dem Down-Syndrom leidet, Post zum Geburtstag wünschen würde. Über 10‘000 Briefe und Karten gingen bei ihr ein. Auch thematisiert wird die Geschichte eines Paares, das sich über die Rubrik «Single des Tages» kennenlernte. Heute sind die beiden verheiratet.

Neue Rubriken auf blickamabend.ch

Künftig wird die Marke «Blick am Abend» wie angekündigt online weiterleben. «Als Abendzeitung haben wir täglich weit über eine halbe Million Leserinnen und Leser in den Feierabend begleitet», sagte Murmann. Das werde auch weiterhin der Fall sein. Die tägliche Portion Spass und Unterhaltung gebe es nun auf blickamabend.ch. Das Angebot sei dafür in den letzten Wochen kräftig ausgebaut worden, so Murmann. Die Webseite erscheint nun in einem neuen Design.

Auf blickamabend.ch gibt es wie bisher Memes, Videos und virale Geschichten aus aller Welt. Neue Rubriken sollen für «noch mehr Einordnung und Orientierung» sorgen. So werden unter «Good News» Artikel publiziert, «die den Glauben an die Menschheit zurückgeben sollen», so Murmann. In der Rubrik «Jöö» zeige «Blick am Abend» Tierbilder, «die das Herz der Leserinnen und Leser auch an diesen kalten Wintertagen wärmen». Dazu kommen Rätsel, Wettbewerbe und Kurioses, das zum Staunen und Lachen anregen soll. «Und natürlich werden wir auch die beliebten Listicles weiterhin produziert», sagte Murmann.

Auch in die sozialen Kanäle werde investiert. Die Facebook-Seite von «Blick am Abend» ist nach eigenen Angaben die stärkste Facebook-Seite der Schweiz. Im November seien mehr als 840’000 Interaktionen und 11,7 Millionen Video-Views verzeichnet worden, auf Instagram mehr als 340’000 Interaktionen. Auf allen Social-Media-Kanälen würden «Blick am Abend» derzeit mehr als 235'000 Menschen folgen. «Eine starke Zahl, die wir weiter ausbauen werden», so Murmann.



Zum Ende von «Blick am Abend» hatte auch persoenlich.com passend zur Gratiszeitung ein Listicle erstellt: «Vier Gründe, warum wir traurig sind».