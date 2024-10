Tsüritipp I Radio Liechtenstein: «Das ist eine clevere Marketingaktion»

Publiziert am 29.10.2024

Nur ein Tag nach dem Crowdfundingstart hat das Onlinemagazin Tsüri bereits über die Hälfte der vorgegebenen 40'000 Franken zusammen. Was sagt Tamedia zu dem Vorhaben? Darüber sprechen Michèle Widmer, Redaktionsleiterin von persoenlich.com, und Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor, in der aktuellen Folge von persoenlich.com-Podcast. Das zweite Thema: Das Aus für Radio Liechtenstein.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Haben Sie eine Folge verpasst? Hier finden Sie alle Ausgaben der vergangenen Wochen im Überblick. (red)