Republik: Das Onlinemagazin kann weitermachen

Das Engagement der Republik-Crew der vergangenen Monate hat sich ausgezahlt: «Wir haben unsere Ziele für den März definitiv erreicht. Die Republik kann weitermachen», verkündet das Onlinemagazin am Dienstagmorgen und bedankt sich für die Unterstützung.

Besonders dankt die Republik drei grosszügigen Investorinnen, die in den letzten Tagen insgesamt 300’000 Franken eingeschossen und sie so über das Finanzierungsziel gehievt hätten. Die Namen würden in Kürze auf der Aktionärsseite aufgeführt sein, so die Republik.

Weiterhin erreichen will die Republik das Ziel von 3000 neuen Verlegerinnen im März. Jede neue Mitgliedschaft mache die Republik langfristig nachhaltiger. (wid)