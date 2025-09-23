SRG-Musikradios | Alfred Heer: «Das Sparpotenzial ist äusserst bescheiden»

Publiziert am 23.09.2025

Die SRG plant einen erneuten Verkauf ihrer Spartensender Swiss Pop, Swiss Classic und Swiss Jazz per Anfang 2027. Dies als Teil des Sparprogramms «Enevant», das bis 2029 270 Millionen Franken einsparen soll (persoenlich.com berichtete). «Das Sparpotenzial ist äusserst bescheiden», erklärt Christian Beck, Redaktionsleiter von persoenlich.com. Die SRG rechne mit einem «tiefen, einstelligen Millionenbetrag». 2020 scheiterte ein Verkauf von Swiss Pop wegen Corona und eingebrochener Werbeeinnahmen.

Schockstarre nach Alfred Heers Tod

Der unerwartete Tod des SVP-Nationalrats Alfred Heer erschütterte die Öffentlichkeit. «Das letzte Mal in Zürich habe ich das erlebt bei Köbi Kuhn», vergleicht Verleger Matthias Ackeret die Betroffenheit. Die Meldung löste breite Medienresonanz aus. Heer war eine widersprüchliche Persönlichkeit: SVP-Politiker und gleichzeitig europäisch orientiert, israelfreundlich und verwurzelt im Zürcher Kreis 4.

