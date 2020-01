Dreikönigstagung 2020: Das Treffen der Verleger in Bildern

Es ist das grosse Stelldichein der Schweizer Medienbranche: An der Dreikönigstagung des Verbands Schweizer Medien trifft sich seit 21 Jahren die Branche, um sich auf das neue Jahr einzustimmen und die neusten Trends zu erfahren.

Die beiden Podien 2020 behandelten den Werbemarkt der Zukunft und die Publizistik im Medienwandel. Die grosse Überraschung kam am Ende des Anfangs: Am Schluss seiner Neujahrsrede zum Auftakt der Dreikönigstagung in Zürich liess VSM-Präsident Pietro Supino die Katze aus dem Sack. «Ringier ist ab sofort wieder Mitglied im Verband der Schweizer Medien», verkündete der Verleger und Präsident von TX Group. Ringier war 2015 aus dem Verband ausgetreten. «Gemeinsam sind wir stärker», sagte Ringier-CEO Marc Walder im persoenlich.com-Interview.



