Bajour: David Sieber übernimmt Mandat

von Christian Beck

David Sieber, bisheriger Chefredaktor bei der Fachzeitschrift Schweizer Journalist, hat beim Basler Onlineportal Bajour ein Mandat übernommen. Dieses ist vorerst auf drei Monate befristet. Mit seiner Firma, der Texterei Sieber GmbH, entwickelt er in Kooperation mit Bajour-Chefredaktorin Andrea Fopp einen neuen Newsticker: «Basel tickert anders».

«Den bauen wir jetzt zusammen auf – als Experiment, mit offenem Ausgang», so Sieber am Freitag gegenüber persoenlich.com. Vorbereitungszeit habe es praktisch keine gegeben. «Wir machen einfach mal, holen Feedbacks bei der Community und verbessern laufend», so Sieber weiter. Das gehe bei einem Medien-Start-up und mache «mächtig Spass».

Ausserdem moderiert Sieber seit Dezember und sicher bis zum Sommer all drei bis vier Wochen den «Sonntagstalk» auf Telebasel. «Es ist mir derzeit nicht gerade langweilig», so der 58-Jährige.

Vor seinem Engagement beim Schweizer Journalist, wo Siebers Mandat aufgrund der Coronakrise gekündigt wurde, war er von 2016 bis 2018 Chefredaktor der Basellandschaftlichen Zeitung.