Energy: Definitives Studio in St. Gallen eröffnet

In den letzten Wochen und Monaten wurde an der Poststrasse 12 unmittelbar beim Bahnhof St. Gallen gebohrt, gehämmert und gestrichen. Nach intensiven Umbauarbeiten kamen die Folien weg und alle Passantinnen und Passanten haben nun freie Sicht auf das neue Radiostudio. Am Dienstag kurz nach 9 Uhr durchschnitt die St. Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa das rote Band und weihte so das brandneue Radiostudio von Energy St. Gallen feierlich ein.

«Energy bringt einen neuen Impuls und junge Energie in die Stadt St. Gallen», wird Pappa in einer Mitteilung zitiert. Auch der Appenzeller Musiker Marius Baer liess sich die Feierlichkeiten nicht entgehen und war bereits früh live in der Morgenshow von Julia Wuethrich und Severin Mettler zu Besuch. Die Crew von Energy St. Gallen zeigt sich laut Communiqué begeistert: «Das neue Studio ist einzigartig. Mit der grossen Frontscheibe sind wir nah bei den St. Gallerinnen und St. Gallern», so etwa «Energy Mein Morgen»-Host Severin Mettler.

Pascal Frei, CEO der Energy Gruppe, ergänzt: «Mit unserem Studio an bester Lage sind wir unserem Motto ‹Voll bi dir› treu: Unser lokales Team produziert im Herzen der Stadt mit viel Engagement und Freude ein Radioprogramm für die ganze Ostschweiz.»

Energy St. Gallen ist seit Mai 2022 auf Sendung (persoenlich.com berichtete). Laut Mitteilung wurde lange nach dem perfekten Standort gesucht. Daher sei vorübergehend von einem Provisorium aus gesendet worden. (pd/cbe)