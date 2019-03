NZZ am Sonntag: Dem Brexit wird eine Sonderausgabe gewidmet

Anlässlich des «British Exit» – eines politischen Entscheids mit Folgen für Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft – nimmt die Redaktion der «NZZ am Sonntag» das Vereinigte Königreich als Ganzes ins Visier und widmet Britannia am 31. März eine Sonderausgabe. Dazu berichten Redaktionsmitglieder direkt von der Insel. Auf dem Brit-Blog der NZZaS kann die Entstehung der Sonderausgabe schon heute mitverfolgt werden. Das schreibt die NZZ Mediengruppe in einer Mitteilung.

Der langwierige Prozess seit dem Brexit-Referendum würde am Austrittsdatum seinen Kulminationspunkt erreichen. Angesichts der Prognosen weite die Redaktion der NZZaS ihren Blick auf das Wesentliche: die Zukunft eines grossartigen und inspirierenden Landes. Unter dem Motto «Cool Britannia – warum wir die Briten trotzdem lieben» biete die Sonderausgabe der «NZZ am Sonntag» den Leserinnen und Lesern vom «Stil»-Heft über Kultur, Wissenschaft bis hin zu Sport, Wirtschaft und Politik Inhalte, die Land und Leute näherbringen.

Die Grossbritannien-Sonderausgabe erscheint als reguläre Ausgabe mit Fokus auf den Brexit und Grossbritannien. Den Abonnentinnen und Abonnenten von «NZZ am Sonntag» wird sie sonntags wie üblich als Printausgabe zugestellt oder steht als E-Paper für alle Geräte zum Download zur Verfügung. (pd/log)