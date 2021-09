TX Group: Dem Medienhaus droht der Namensverlust

Dem Schweizer Medienkonzern TX Group droht der Namensverlust. Der Eigentümer einer St. Galler Firma mit gleichem Namen verlangt vor dem Bundesverwaltungsgericht laut SonntagsBlick, dass das Eidgenössische Handelsregisteramt eine später eingetragene Namensänderung des Medienkonzerns rückgängig macht.

Zwei Firmen mit dem gleichen Namen darf es aus rechtlichen Gründen nicht geben. Bei der Umbenennung von Tamedia in TX Group 2020 existierte der neue Name bereits im Handelsregister. Ein Solarfliesen-Vertrieb in Rapperswil SG hatte sich denselben Namen zwei Tage vor dem Grossverlag im Dezember 2019 registrieren lassen. Das Eidgenössische Handelsregisteramt (EHRA) als oberste Kontrollinstanz liess aus unbekannten Gründen beide Einträge zu.

Die TX Group ist der grösste Schweizer Medienkonzern. Ihm gehören Flaggschiffe wie Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung und 20 Minuten.

Wert der TX Group gestiegen

Der Börsenkurs der TX Group hat einen Sprung gemacht, dies nach der Bekanntgabe des Marktplatz-Joint-Ventures mit Ringier und der Mobiliar (persoenlich.com berichtete).

Der Wert der TX Group ist von 920 Millionen auf 1,4 Milliarden Franken gestiegen. Grund für die Wertsteigerung seien «die Fantasien, die mit der neuen Firma mit den digitalen Handelsplattformen verbunden sind», heisst es in der Schweiz am Wochenende. (sda/cbe)