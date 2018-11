Neue SRF-Chefin: Der publizistische Kurswechsel bleibt wohl aus

«Wir müssen ein Programm machen, das informiert, aber nicht polarisiert. Wir müssen keinen Meinungsjournalismus machen», hat die künftige SRF-Chefin Nathalie Wappler im Interview mit der «NZZ am Sonntag» festgehalten (persoenlich.com berichtete). Diese Aussage hat in der Medienwelt hohe Wellen geworfen.

Laut «Medienwoche» will sich Wappler bis zu ihrem Stellenantritt im kommenden April nicht mehr öffentlich äussern. Dagegen soll ein internes Schreiben der SRF-Radiochefredaktorin Lis Borner Klarheit unter den Mitarbeitenden schaffen. In einer Notiz, die der «Medienwoche» vorliegt, schreibe Borner, dass die Äusserungen Wapplers nicht als Ankündigung eines publizistischen Kurswechsels aufzufassen seien.

«An unseren bisherigen Grundsätzen ändert sich nichts. Wir sollen und werden auch künftig nicht nur abbilden, sondern auch einordnen, gewichten und Hintergrund liefern», wird die Radiochefredaktorin im Artikel zitiert. Das sei das Resultat eines klärenden Gesprächs mit Nathalie Wappler gewesen.

Borner habe darauf hingewiesen, dass der Meinungsjournalismus bei SRF bereits bisher nicht erwünscht war und es auch weiterhin nicht sei, heisst es in der «Medienwoche» weiter. Wapplers Anliegen, so Borner, sei viel mehr gewesen, an die journalistischen Tugenden – wie die sachgerechte Darstellung aller relevanten Fakten oder eine unvoreingenommene Haltung – zu erinnern. Diese Tugenden seien schon heute in der Programmcharta und den publizistischen Leitlinien von SRF festgeschrieben. (as)