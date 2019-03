Ringier: Die Blick-Gruppe organisiert sich neu

Ringier gliedert die Blick-Gruppe per 1. April in drei neue Bereiche: «Business» (Alexander Theobald), «Product Digital» (Peter Wälty) und «Content» (Christian Dorer). «Diese Dreiteilung entspricht unseren aktuellen Bedürfnissen und soll das Fundament legen, damit wir die einzelnen Themen noch effizienter vorantreiben können», schreibt Ringier in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt. Die Geschäftsführung bleibe wie bisher: Alexander Theobald ist Geschäftsführer der Blick-Gruppe und Peter Wälty stellvertretender Geschäftsführer der Blick-Gruppe sowie Geschäftsführer Digital.

Zwei Chefs gehen

Im Rahmen dieser Neuorganisation kommt es zu zwei Abgängen: Philipp Scheidegger, Chief Digital Officer Blick-Gruppe, und Sebastian Pfotenhauer, Head of Video, hätten sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, schreibt Ringier. Scheidegger werde bis zu seinem Ausscheiden Ende September 2019 Projektarbeiten übernehmen, insbesondere für Blick TV. «In den letzten zwei Jahren hat Philipp Scheidegger mit seinem Team die Bereiche Product & Business Development, SEO, Social Media, Video und Content Promotion bedeutend weiterentwickelt und zahlreiche Innovationen hervorgebracht. Als Initiator von Blick TV ist es auch sein Verdienst, dass das Projekt heute bereits so weit fortgeschritten ist. Wir bedauern seinen Entscheid sehr und danken ihm für seinen grossen Einsatz», lässt sich Alexander Theobald, COO Ringier und Geschäftsführer der Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitieren.

Pfotenhauer geht per 30. Juni. Er werde ein Angebot ausserhalb der Blick-Gruppe annehmen Er geht nach Deutschland, wie auf Twitter zu lesen ist (siehe Tweet unten). «Wir bedauern diesen Entscheid ebenfalls und bedanken uns bei Sebastian Pfotenhauer sehr für die Jahre bei Ringier. Er hat den Videobereich in den letzten vier Jahren entscheidend geprägt und vorangebracht», so Theobald.

sorry @ringier_ag ! wir konnten video visionär @s_pfotenhauer überzeugen, aus den wunderbaren schweizer bergen zu uns in den berliner birkenwald zu kommen! welcome! und bring schoki mit! — philipp jessen (@jessenphil) 22. März 2019

Neue sind Peter Wälty unterstellt

Weiter berichtet Ringier von Neuzugängen im Bereich «Product Digital». Per 1. Juni wird Mike Herter als Head of Product Innovation und Audience Development seine Arbeit aufnehmen. Herter arbeitete bislang bei Tamedia als «Head of Innovation, Social Media Advertising & Strategic Projects». In seiner neuen Funktion bei Ringier wird er die Bereiche «SEO», geleitet von Tobias Willmann, und «Social», geleitet von Roger Hämmerli, vereinen. Er berichtet direkt an Peter Wälty.

Ebenfalls von Tamedia zur Blick-Gruppe stossen wird Alessandro Saporiti. Am 1. April werde er die Stelle als Head of Analytics antreten. Diese ist dem Bereich «Product Digital» angegliedert und berichtet als Stabsstelle direkt an Wälty. «Mike Herter als Innovations-Experte und Alessandro Saporiti als Analytics-Profi bringen genau jene Skills in die Blick-Gruppe, die uns massgeblich beschleunigen werden, unsere hochgesteckten Ziele zu erreichen», sagt Wälty.

Die Chefredaktoren von blick.ch oder «Sonntagsblick» sind dem Content-Chef und «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer unterstellt. Ebenso Jonas Projer, der im Herbst SRF verlässt und bei Ringier als Leiter «Blick TV» übernimmt. Diese Neuorganisation hat laut Ringier keinen Stellenabbau zur Folge. (pd/eh)