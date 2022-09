Blick: «Die Highlights sind das Filetstück»

von Tim Frei

Frau Buchli, Blick.ch streamt ab dieser Saison neu ein Livespiel der höchsten Eishockey National League pro Woche. Auf SRF sind dagegen keine Partien mehr live zu sehen. Ist das für Sie als Ex-SRF-Sportmoderatorin eine späte Genugtuung?

Nein, ich bin nicht schadenfreudig. Aber tatsächlich habe ich mich sehr gefreut, dass es Bewegung im Medienrechtemarkt gibt. Und zwar zu Gunsten eines privaten Players wie uns.

Wie der Fernsehsender TV24, seit einiger Zeit ein Partner der Eishockey-Live-Übertragungen von MySports, setzt auch Blick.ch vor Partien und in den Pausen auf das Programm des Pay-TV-Senders. Weshalb haben Sie sich gegen ein eigenes Studio wie früher bei Cup-Spielen entschieden?

Es macht ökonomisch wenig Sinn, ein eigenes Programm herzustellen. Das konnte und musste sich SRF als öffentlicher Player leisten. Wir sollten unsere Mittel für ergänzende Inhalte einsetzen, nicht für Konkurrenzprogramme. Dafür ist der Markt zu klein. Der partnerschaftliche Ansatz ist deshalb für mich ein Muss. Die Redaktion von MySports macht einen super Job, hat tolle TV-Experten und -Kommentatoren. Ausserdem werden auch regelmässig Eishockey-Expertinnen und Experten aus unserer Sportredaktion als Studiogäste zu Wort kommen.

Mit Aufsteiger Kloten sind neu 14 statt 13 Teams in der National League vertreten. Was war die grösste Herausforderung bei der Auswahl der Live-Spiele?

Das ist ein sehr komplizierter Schlüssel. Es gibt Auflagen. Zum Beispiel muss die Wahl der Heimstadien im Free-TV und in Streams ausgeglichen sein. Da muss bis zur Sichtbarkeit der Stadionwerbung alles bedacht werden. Wir haben mit MySports jedes einzelne unserer 20 Live-Spiele ausgehandelt.

«Ich habe keinen Zweifel, dass wir unsere Klientel nicht finden»

Wie sind Sie vorgegangen?

Wir mussten bei der Live-Spiel-Planung über den Hockey-Tellerrand hinausblicken. Dabei ist logischerweise auch das Konkurrenzprogramm wichtig. Es macht wenig Sinn, eine tolle Affiche zu picken, wenn parallel dazu die Schweizer Nati an der WM im Einsatz ist.

Viele Eishockey-Fans sind bereits MySports-Abonnentinnen und -Abonnenten und können folglich stets das Livespiel ihres Lieblingsclubs schauen. Was stimmt Sie dennoch optimistisch, dass die Userinnen und User den Weg zu Blick.ch finden?

Ich habe keinen Zweifel, dass wir unsere Klientel nicht finden. Das Zusammenspiel von Pay- und Free-TV ist so, wie wir es mit MySports planen, sehr klassisch aufgesetzt und so auch in jedem TV-Markt der Welt erprobt. Die Angebote ergänzen sich. Wir haben die breite Masse auf unserem Newsportal und MySports bedient den Fan, der immer mit seiner Mannschaft mitfiebern will.

Ein wesentlicher Bestandteil des Übertragungspakets sind die *Zusammenfassungen aller Partien mit Highlights und allen Toren rund 30 Minuten nach Spielende. Weshalb ist dieses Zusatzangebot für Blick.ch sinnvoll?

Für mich sind die Highlights nicht ein Zusatzangebot, sondern das Filetstück. Im Kampf um Aufmerksamkeit konkurriert das Schauen eines Live-Eishockeyspiels mit einem Opernbesuch, dem Abend mit Freunden, mit Netflix oder anderen Angeboten. Die News-Zusammenfassungen, die wir unseren Userinnen und Usern anbieten, treffen den Zeitgeist meiner Meinung nach perfekt: Kompakte Information auf dem Mobilgerät – on demand, wann immer man will.

Zum Schluss noch eine Tipp-Frage: Holt sich Zug zum dritten Mal in Serie den Titel oder wird es einen neuen Meister geben?

Zug holt sich das Triple! Aber glauben Sie mir nichts – ich war noch nie gut im Tippen.

*Die Zusammenfassungen mit allen Toren und Highlights sind jeweils an jedem Spieltag auf blick.ch zu sehen.