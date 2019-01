Radio SRF 1: Die Nomadin und der Gerichtsreporter

Die weitgereiste Autorin Yvonne Eisenring und der langjährige Gerichtsreporter Viktor Dammann treffen sich im Restaurant Commihalle in Zürich zum Gespräch. Die beiden erzählen Christian Zeugin in der Radiosendung «Persönlich» aus ihrem Leben, wie es in einer SRF-Mitteilung heisst.

Eisenring bemerkte früh, dass ihr das Schreiben leicht fällt. So wurde sie neben ihrer Tätigkeit als Journalistin bereits Kolumnistin für die «Annabelle», «Friday» oder «Das Magazin» des «Tages-Anzeigers». Drei Jahre führte sie daraufhin ein Leben als Nomadin ohne festen Wohnsitz, verbrachte Zeit in New York, Paris, Berlin und Zürich. Für ihr neuestes Projekt «Yuujou» packt sie wiederum ihre Koffer: Zwei Reisegruppen brechen im Frühling von Berlin in entgegengesetzte Richtungen auf mit Ziel Tokio. 100 Tage Zeit haben sie für die Reise. Zu Gast sind die Reisenden immer bei Freunden der Destination davor. So entsteht ein Freundeskreis rund um den Erdball (persoenlich.com berichtete).

Dammann gilt als «Hauptkommissar der Journalisten» und hat als Reporter beim «Blick» seit 1980 alle spektakulären Gerichtsfälle der Schweiz begleitet. Schon als Junge verschlang er die Abenteuer von Jerry Cotton und schnitt sich besondere Zeitungsschlagzeilen aus, die er in einem Heft sammelte. In den 70er-Jahren düste er dann mit seinem VW-Käfer durch die Schweiz, fotografierte Unfälle, Grossbrände und Naturkatastrophen. Als Gerichtsreporter lernte er später, dass manche Geschichten besser ungeschrieben bleiben. Seine Erfahrungen als Polizei- und Gerichtsreporter hat Viktor Dammann in seinem Buch «Das Böse im Blick» festgehalten, das am 22. März erscheint.

Die Gesprächssendung «Persönlich» von Radio SRF 1 wird am Sonntag, 3. Februar, live aus dem Restaurant Commihalle in Zürich gesendet. Der Eintritt ist frei, Türöffnung ist um 9 Uhr, Beginn der Sendung um 10 Uhr. (pd/cbe)