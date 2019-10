CH Media: Digitalchef Peter Neumann geht

Peter Neumann, aktuell Geschäftsführer Digital in der Unternehmensleitung von CH Media und Chief Digital Officer (CDO), hat sich entschieden, das Unternehmen im Sommer 2020 zu verlassen, um sich einer neuen beruflichen Aufgabe zuzuwenden, wie es in einer Mitteilung heisst. «Peter Neumann hat in den letzten fünf Jahren den Digitalbereich bei AZ Medien und zuletzt für CH Media massgeblich geprägt», wird Axel Wüstmann, CEO CH Media, zitiert.

Neumann kam im Juni 2014 zur damaligen AZ Medien (persoenlich.com berichtete). Er habe den Digitalbereich massgeblich entwickelt und aufgebaut und zu einem stabilen und umsatzstarken Unternehmensteil entwickelt. In seine Zeit als CDO fallen insbesondere der Aufbau des zentralen Digital Sales Teams, einer zentralen Web-IT und einer konzernweit agierenden Digital Performance Unit, wie es in der Mitteilung heisst. Neumann verantwortete zudem den Ausbau des Classified-Bereichs mit regionalen Jobs- und Immobilien-Plattformen. Die Reichweiten und Umsätze der CH-Media-Plattformen hätten sich in seiner Zeit vervielfacht. Die News-Angebote von CH Media seien unter seiner Führung zu den reichweitenstärksten Portalen für regionale News in der Schweiz aufgestiegen. Auch die erfolgreiche Akquisition von swissmom.ch und ihr Ausbau zur Nummer 1-Parenting-Plattform in der Schweiz fallen in seine Verantwortung, heisst es.

Bis im Sommer wird Peter Neumann unverändert für den Digitalbereich von CH Media verantwortlich sein und in dieser Zeit auch für die erfolgreiche Übergabe seiner Aufgaben sorgen. (pd/cbe)