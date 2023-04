CH Media: Dominik Sitter wird Programmleiter

Dominik Sitter übernimmt per 1. Mai 2023 die Programmleitung von Radio 32. Er folgt auf Manfred Joss, der neu als Chefredaktor elektronische Medien Solothurn agiert (persoenlich.com berichtete).

Bereits im letzten Jahr hat Dominik Sitter die Moderation geleitet und schon einige Programmleiter-Aufgaben wahrgenommen. Nun macht er den nächsten Schritt und übernimmt die Gesamtverantwortung fürs Radio-32-Programm. Der 27-Jährige wird weiterhin an Oliver Wagner, Leiter Programm Mitte, berichten und eng mit ihm zusammenarbeiten.

Da Sitter neben der Programmleitung nicht die ganze Planung und Produktion des CH-Media-Senders übernehmen kann, bekommt er Unterstützung. Jasmin Langenegger (30) und Marco Imbach (31) übernehmen die Co-Leitung Programmplanung. Die beiden langjährigen Radio-32-Mitarbeitenden unterstützen Sitter ab 1. Mai bei der Gestaltung des Programms. Beide werden weiterhin ihre Rolle als Morgenshow-Hosts wahrnehmen, in Zukunft jedoch noch öfter fürs gesamte Programm Inhalte koordinieren.

Jasmin Langenegger und Marco Imbach.





«Ich wünsche Jasmin, Marco und Dominik in ihren Rollen viel Erfolg und freue mich sehr darauf, Radio 32 mit allen weiterzuentwickeln», so Oliver Wagner, Leiter Programm Mitte, in einer internen Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt.

Neue Stimmen im Tagesprogramm

Ausserdem gibt es seit Februar zwei neue Stimmen bei Radio 32: Lisan Vugts und Sven Düscher – beide sind im Tagesprogramm zu hören.

Die 24-jährige Lisan Vugts, wohnhaft in Zuchwil, war seit September 2021 Videojournalistin bei Tele M1. Zuvor war sie freie Mitarbeiterin bei der Solothurner Zeitung. Vugts hat einen Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaften und absolvierte den VJ-Lehrgang am MAZ.

Lisan Vugts und Sven Düscher.





Sven Düscher, 30-jährig, wohnt in Derendingen. Der gelernte Kaufmann war Head of Music und Moderator bei Radio Inside und Moderator bei Radio Neo1. (cbe)