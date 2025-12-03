03.12.2025

Radiostreit

«Drei Instanzen haben versagt»

Das Bundesverwaltungsgericht hat das Revisionsgesuch von Radio Alpin Grischa abgewiesen. Die Radiokonzession für Graubünden und Glarus bleibt bei der Somedia-Gruppe. Mitinitiant Roger Schawinski übt scharfe Kritik: Ein «übergriffiges Medienmonopol» werde geschützt, die gesetzlich vorgesehene Medienvielfalt missachtet.
Roger Schawinski, hier 2024 in Chur, verliert den Kampf um die Bündner Radiokonzession. (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller)
Matthias Ackeret
Publiziert am 03.12.2025

Herr Schawinski, hat Sie dieser negative Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts überrascht oder hofften Sie insgeheim auf einen positiven Ausgang?
Das Bundesverwaltungsgericht hält in seinem Urteil fest: Erstens: Das Bakom hat in der uns erteilten Konzession einen Rechenfehler gemacht. Zweitens: Unser renommierter Anwalt hat diesen nicht bemerkt und nicht moniert, was er hätte tun müssen. Drittens: Das Bundesverwaltungsgericht hat diesen absoluten Nebenaspekt erstmals zu einem alles entscheidenden Ausschlusskriterium gemacht. Es geht um das Verhältnis von ausgebildeten und auszubildenden Mitarbeitern. Dieses soll 3:1 betragen. Mit mir als Programmleiter haben wir diese Anforderung zwar erfüllt. Doch dies wurde wegen des geschilderten Ablaufs vom Gericht nicht mehr berücksichtigt. Viertens: Drei Instanzen haben also versagt – dies hinterlässt bei mir ein sehr, sehr schales Gefühl. Ein übergriffiges Medienmonopol in einem ganzen Landesteil wird aufgrund all dieser Fehlentscheide geschützt. Und die im Gesetz vorgesehen Medienvielfalt wird krass missachtet.

Wie hoch ist der Schaden?
Hoch.

Hatten Sie bereits Personal eingestellt?
Es gibt Vorverträge.

Was passiert jetzt mit dem Studio? Ist dieses bereits gebaut?
Ja.

Gibt es jetzt noch rechtliche Fragen, die offen sind?
Ja. Aber darüber habe ich mir noch keine Meinung gebildet.


