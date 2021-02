Mit Eliane Stocker startet am 1. April 2021 eine Moderatorin mit langjähriger Radioerfahrung, wie es in einer Mitteiliung vom Montag heisst. Die 34-Jährige begann ihre Radiokarriere 2007 bei toxic.fm und wechselte anschliessend zu Radio Basilik, wo sie während rund zehn Jahren verschiedene Positionen besetzte, unter anderem als Moderationsleiterin und als Morgenshow Moderatorin.

Die selbstständige Aargauer Moderatorin lässt sich wie folgt zitieren: «Als ich vor drei Jahren mit dem Radiomachen aufhörte, war ich wie der Single, der sich schwört, sich nie mehr zu verlieben. Das funktioniert genau so lange, bis einem der Richtige über den Weg läuft. Mit Radio Argovia habe ich den Richtigen gefunden.» Bei Radio Argovia wird Eliane Stocker die Firobigshow sowie die Mittagsshow moderieren.

Ebenfalls ab April 2021 beginnt Tristan Scherer seine Moderationstätigkeit bei Radio Argovia. Der Aargauer ist seit 2017 für CH Media tätig. Seit seinem Abschluss der kaufmännischen Berufslehre und der Berufsmittelschule ist der 19-Jährige für die Unternehmenskommunikation von CH Media tätig. Beim Ausbildungsradio Kanal K sammelte er von 2015 bis 2020 nachhaltige Radioerfahrungen.

«Schon in meiner Lehrzeit beeindruckte mich, mit wie viel Herzblut sich die ‹Argovianer› tagtäglich für ein informatives und unterhaltendes Programm engagieren. Dass ich nun mit knapp 20 Jahren bei der Nummer 1 im Aargau mein Hobby zum Beruf machen und in dieses familiäre Team zurückkehren darf, freut mich riesig», so Tristan Scherer, der jeden Sonntag die Weekendshow moderiert und auch in der Mittagsshow eingesetzt wird.

Per Mai 2021 dürfe sich das Argovialand auf Vanessa Landert freuen. Mit ihrem Start bei Radio Argovia kehrt die 24-Jährige zu ihren Wurzeln zurück. Ihren Einstieg in die Radiowelt fand Landert mit einem Praktikum beim CH-Media-Radiosender. Danach wechselte sie zu Radio Inside in Zofingen, wo sie rund zwei Jahre lang die Morgenshow produzierte und moderierte und später zur Moderationsverantwortlichen ernannt wurde. Seit Ende 2019 moderiert die Aargauerin bei Radio Top abwechselnd die Morgen-, Tages- und Abendshow.

Landert: «Vor etwas mehr als vier Jahren sammelte ich bei Radio Argovia meine ersten Radioerfahrungen. Damals verliess ich den Sender als Praktikantin und kehre nun als Moderatorin zurück. Ich freue mich, bald wieder Teil des Teams zu sein. Es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen.» Landert wird die Firobigshow und die Mittagsshow moderieren.

Oliver Wagner, Programmleiter Radio Argovia, zu den Moderationszugängen: «Mit Eliane Stocker, Vanessa Landert und Tristan Scherer wechseln drei leidenschaftliche Radio-Persönlichkeiten zu uns, welche im Aargau aufgewachsen und verwurzelt sind. Das Argovialand darf sich auf die Neuzugänge freuen!» (pd/lol)