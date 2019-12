UPC TV: Drei neue UHD-Sender lanciert

UPC erweitert ihr Entertainment-Angebot um drei neue UHD-Sender: Insight TV, Festival 4K sowie Fashion 4K, wie es in einer Mitteilung heisst. Die UPC TV Abonnenten können sich auf das Programm von Insight TV in UHD freuen: Die neue Serie «Street Kings in Jail», die kürzlich gestartete eSports-Show «Modern Day Gladiators» oder die mit Spannung erwarteten «Ghost Chasers: Exploring the Other Side».

Bei Festival 4K gebe es Konzerte in Bild- und Tonqualitäten, die «jedes Konzert nach Hause ins Wohnzimmer transportiert», so die Mitteilung weiter. Fashion 4K sei der einzige Kanal in UHD-Qualität weltweit, der sich mit Mode, Unterhaltung und Lifestyle beschäftigt. Der Sender liefere hochwertige Inhalte mit aktuellen Branchennews und exklusiven Veranstaltungen aus der Modewelt.

«Wir freuen uns, ab sofort unseren UPC TV Abonnenten neue hochwertige TV-Inhalte anbieten zu können», lässt sich Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer von UPC, in der Mitteilung zitieren. «In ultrahochauflösenden Bildern werden die spannenden Serien, Konzerte oder Mode-Events für unsere Kunden zu Hause zu einem neuartigen und faszinierenden Fernseh-Erlebnis.» (pd/lol)