Der Newsletter vom «Echo der Zeit» erscheint zum ersten Mal am Samstag, 16. April 2022. Er soll einen Blick hinter die Kulissen bieten, Audio-Highlights in den Fokus rücken und den Austausch mit dem Publikum stärken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Newsletter vom «Echo der Zeit» unterscheidet sich von den gängigen Angeboten. Er liefert einmal in der Woche drei Audio-Perlen aus der «Echo»-Woche zum direkten Nachhören. Die Redaktion erklärt zudem, warum sie diese drei Beiträge ausgewählt hat. Dies ist vor allem für jene Hörerinnen und Hörer interessant, die unter der Woche nicht jeden Tag einschalten konnten. Gleichzeitig erhalten die Leserinnen und Leser auch einen Einblick in die Arbeit des «Echo»-Teams. Die Redaktion lässt sie am journalistischen Alltag teilhaben und zeigt, wie eine Sendung respektive ein Podcast entsteht, heisst es weiter. Zudem sind Aktionen mit der Leserschaft geplant – wie beispielsweise Studiobesuche in Bern.

Redaktionsleiter Beat Soltermann sagt laut Mitteilung: «Wir sind mit unserem erfolgreichen Podcast bereits prominent im digitalen Medienbereich vertreten. Wir wollen die Kraft der digitalen Marke ‹Echo der Zeit› aber weiter stärken und den Brand sichtbar machen. Das ist eine Herausforderung, die alle Audio-Marken haben, weil man sie ja nur hört. Der Newsletter ergänzt das ‹Echo› sehr gut: Er ist von der Redaktion kuratiert – von Hand, persönlich und ohne einen dazwischen geschalteten Algorithmus.» (pd/mj)