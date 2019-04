Die Zeit: Ein Magazin für drei Länder

von Michèle Widmer

Am Mittwoch liegt der Schweizer Ausgabe der «Zeit» erstmals das Magazin «Zeit Alpen» bei. Die Regionalausgabe umfasst acht Seiten und wird in einer Auflage von 19'000 gedruckt, heisst es in der Mitteilung dazu. In Bayern, Baden-Württemberg und Österreich ist das Magazin in der digitalen Ausgabe der «Zeit» erhältlich – sowie für Interessierte auch ausserhalb dieser Regionen.

«Zeit Alpen» widmet sich grenzüberschreitend Hintergründen und Recherchen aus dem ganzen Alpenraum. Die neue Regionalausgabe sei inspiriert vom Erfolg des transalpinen Podcasts «Servus. Grüezi. Hallo» von Zeit online, sagt Matthias Daum, Leiter des Büros Schweiz der «Zeit», auf Anfrage von persoenlich.com. Das Feedback der Hörerinnen und Hörer habe gezeigt, dass es sehr viele Verbindungen zwischen den drei Regionen gebe.



Daum hat die aktuelle Regionalausgabe zusammen mit Patrik Schwarz, Geschäftsführender Redaktor der «Zeit», der alle Länderausgaben des Blattes verantwortet, entwickelt. «Wir mussten für die Themensuche unseren Blickwinkel ändern und alle drei Länder im Fokus haben», sagt Daum. Im Magazin zu lesen ist nun unter anderem ein Porträt über die deutsche Grünen-Politikern Katharina Schulze oder eine Recherche dazu, warum der grenzübergreifende Bahnverkehr so beschwerlich ist.

Ob weitere Ausgaben von «Zeit Alpen» erscheinen werden, ist noch unklar. «Wir schauen jetzt zuerst einmal, wie es ankommt», sagt Daum und verweist auf einen Anlass Ende Mai im Zürcher Büro, wo die Leserinnen und Leser ihr Feedback einbringen können. (wid)