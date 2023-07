SRF Radio: Ein neuer Chef für SRF 3 und SRF Virus

Christoph Aebersold wird neuer Leiter von Radio SRF 3 und Radio SRF Virus. Er folgt auf Alexander Blunschi, der sich entschieden hat, die Funktion per Ende August 2023 abzugeben, um sich beruflich neu zu orientieren, schreibt SRF in einer Mitteilung.

Christoph Aebersold arbeitet seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen bei SRF, wobei insbesondere Radio und digitale Angebote zu seinem Fokus gehörten. Nach verschiedenen Tätigkeiten bei Radio SRF 3 legte er als publizistischer Leiter den Grundstein, um Radio SRF Virus als multimediales Angebot für ein junges Publikum zu positionieren. Später trieb der 50-Jährige in leitenden Funktionen den Aufbau weiterer SRF-Angebote für jüngere Zielgruppen voran und verantwortete die Entwicklung digitaler Kinder- und Familieninhalte. Zuletzt kümmerte sich Aebersold als Stabsleiter der Abteilung Unterhaltung um strategische Fragestellungen und Entwicklungsprojekte.

Christoph Aebersold wird die Stelle als Leiter von Radio SRF 3 und Radio SRF Virus bis Ende Jahr antreten: «Ich bin dankbar für die wertvollen Erfahrungen, die ich in der Abteilung Unterhaltung sammeln durfte. Radio begleitet, fasziniert und prägt mich seit vielen Jahren. Ich freue mich deshalb sehr darauf, an der weiteren Entwicklung von Radio SRF 3 und Radio SRF Virus mitzuwirken.»

Alexander Blunschi wird die Leitung Radio SRF 3 und Radio SRF Virus per Ende August 2023 abgeben und SRF per Ende November 2023 verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. In den vergangenen 15 Jahren habe der 42-Jährige in verschiedenen Funktionen bei Radio SRF unter anderem die Programme von Radio SRF 3 weiterentwickelt und massgeblich die Neulancierung von Radio SRF Virus mitgeprägt, schreibt SRF.

Ab Anfang September und bis zum Stellenantritt von Christoph Aebersold wird Roland Wehrli, stellvertretender Leiter Radio SRF 3 und Radio SRF Virus, die beiden Sender interimistisch leiten.

Röbi Ruckstuhl, Bereichsleiter Kanäle Radio: «Mit Christoph Aebersold konnten wir einen erfahrenen Radiomann für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen. Ich bin sicher, er wird mit seiner breiten Erfahrung wichtige Impulse geben können. Alexander Blunschi danke ich herzlich für sein langjähriges Engagement bei Radio SRF und wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft nur das Allerbeste.» (pd/wid)