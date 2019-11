Journalismustag 19: Ein Tag von und für Journalisten

Am Donnerstag findet der vom Verein Qualität im Journalismus organisierte Journalismustag 2019 in Winterthur statt. In Referaten, Podien und Workshops diskutieren über 40 ReferentInnen und Podiumsgäste, was die Medienszene aktuell bewegt; unter anderen zu diesen Themen und mit folgenden Gästen:

Keynotes «Democracy and Populist Politicians: Equipping Journalism for the Fightback» mit Daniela Pinheiro (Época Magazine, Brazil) unter Moderation von Larissa Bieler





Caroline Muscat (The Shift News), mit «The dangers of uncovering corruption and how journalists can fight back», moderiert von Larissa Bieler (swissinfo.ch).





Diskussion mit Ingrid Brodnig (Nachrichtenmagazin Profil, Österreich) zum Thema «Wer das Netz hat, hat die Macht»





«Rückhalt für den Journalismus: Wie das Bewusstsein für journalistische Leistung im digitalen Zeitalter gestärkt werden kann», diskutieren mit Input von Markus Spillmann (EMEK): Manuela Paganini (JJS), David Sieber (Schweizer Journalist), Franca Siegfried (impressum), Alexandra Stark (MAZ), Stephanie Vonarburg (syndicom), Michael Wanner (Watson)





«Neue Gesichter» moderiert Edith Hollenstein (persoenlich.com) das Gespräch mit Gaudenz Looser (20 Minuten), Christina Neuhaus (NZZ Folio) und Jonas Projer (Blick TV).

Anmelden kann man sich auf der Website des Journalismustags. Hier ist auch das Programm einzusehen. (pd/lol)