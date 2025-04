Schaffhauser Nachrichten: Elena Stojkova wird stellvertretende Chefredaktorin

Publiziert am 23.04.2025

Elena Stojkova wird per 1. Juli zur stellvertretenden Chefredaktorin der Schaffhauser Nachrichten (SN) ernannt. Sie übernimmt die Position von Sandro Stoll, der nach fast 23 Jahren in dieser Funktion weiterhin Mitglied der Redaktionsleitung bleibt. «Der Rücktritt erfolgt aus freien Stücken und auf eigenen Wunsch von Sandro Stoll, der bald das 63. Altersjahr erreicht», so Chefredaktor Robin Blanck auf Anfrage.

Stojkova schloss 2017 an der Universität Zürich ihren Master in Germanistik und Russischer Sprach- und Literaturwissenschaft ab. Im selben Jahr begann sie als Korrektorin bei den SN, wechselte 2018 in die Redaktion und arbeitet seither im Stadtressort. Seit Oktober 2022 ist sie Teil der Redaktionsleitung und leitet gemeinsam mit Chefredaktor Robin Blanck die Regionalredaktion. Zudem ist die 32-Jährige als Produzentin und Podcasterin tätig.

Die Redaktionsleitung der SN setzt sich künftig aus Robin Blanck, Elena Stojkova, Dario Muffler und Sandro Stoll zusammen. Die Meier + Cie ist Herausgeberin der Schaffhauser Nachrichten. (pd/awe)