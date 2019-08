Axel Springer: Enkel verkaufen Anteile an KKR

Die Enkel des Unternehmensgründers Axel Springer, Ariane Melanie Springer und Axel Sven Springer, haben sich entschieden, einen Teil ihrer Aktien an KKR zu verkaufen. Demnach werden Ariane Melanie Springer und Axel Sven Springer für Aktien, die insgesamt etwa 3,7 Prozent des Grundkapitals von Axel Springer entsprechen, das Übernahmeangebot in der laufenden weiteren Annahmefrist annehmen. Mit ihren restlichen Aktien bleiben sie weiterhin als unabhängige Aktionäre an dem Unternehmen beteiligt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Meine Schwester und ich sind von dem unternehmerischen Konzept für die Weitentwicklung von Axel Springer überzeugt», lässt sich Axel Sven Springer zitieren. «Wir unterstützen deshalb das Übernahmeangebot und wollen mit dem verbleibenden Teil unserer Beteiligung den Wandel und das Wachstum des Unternehmens weiter begleiten.»

Axel-Springer-Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, können das Angebot innerhalb der weiteren Annahmefrist annehmen. Diese wird am 21. August 2019 um Mitternacht enden (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)