Watson: Ex-Videochef Nico Franzoni hat gekündigt

von Christian Beck

«Meine bisher längste Beziehung geht zu Ende», schreibt Nico Franzoni auf dem Business-Netzwerk LinkedIn. Er habe nach über sieben Jahren bei Watson gekündigt, so der bisherige Videochef. Per 1. Januar wurde Franzoni zum Creative Lab Manager befördert (persoenlich.com berichtete).

«Es gibt keinen wirklich ausschlaggebenden Grund», so Franzoni auf die Frage von persoenlich.com, weshalb er gekündigt habe. «Nach sieben Jahren und etlichen Projekten, steht mir der Sinn nach einer neuen Herausforderung.» Per Ende Juni wird er Watson verlassen. In Zukunft würden seine zwei Podcasts «Übertribe mit Stiu» und «Zero Dosage» weiterhin eine wichtige Rolle spielen. «Alles Weitere wird sich zeigen – ich bin immer offen für spannende Ideen und Projekte», so Franzoni weiter.

Nach einer Berufslehre als Mediamatiker und einem Praktikum bei Radio Virus startete Franzoni 2017 ein Praktikum bei Watson. Ein Jahr später folgte eine Festanstellung im Videoteam, 2022 wurde er zum Videochef befördert. «Watson gab mir die Möglichkeit, in der Medienwelt Fuss zu fassen», bilanziert Franzoni. «Im März 2017 durfte ich als Newsdesk-Praktikant meine ersten Schritte machen und sieben Jahre später gehe ich als Videochef – eine klassische Tellerwäscher-Karriere.»