Watson Romandie: Fabien Feissli wird Chefredaktor

Der Posten des Chefredaktors von watson in der Romandie ist wieder besetzt. Mit Fabien Feissli übernimmt ein Mitglied des Start-Teams von watson.ch/fr die redaktionelle Leitung von watson in der Romandie. Der Posten war seit dem Ausscheiden von Sandra Jean Mitte Oktober vakant (persoenlich.com berichtete).

Der 33-Jährige verfügt über einen Master der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Neuenburg in Journalismus und Medienmanagement. Er war zuvor Reporter und Tagesleiter von watson.ch/fr. Vor seinem Start bei Watson war der Vaudois während fünf Jahren Reporter bei «LeMatin». Er hat für eine Reportage über die Arbeitsverhältnisse von Migranten in italienischen Tomatenpflanzungen den Prix Nicolas Bouvier erhalten und war Gründer und Geschäftsführer des Magazins «Micro».

Feissli berichtet an Maurice Thiriet, den Chefredaktor von watson.ch, der künftig zusätzlich die Funktion eines Directeur des Rédactions wahrnimmt. Fred Valet, Chefredaktor ad Interim, bleibt watson.ch/fr als Leiter des Ressorts Actu und Autor erhalten.«Ich danke Fred Valet für seinen grossen Einsatz seit vergangenem Herbst und freue mich sehr, dass wir mit Fabien Feissli eine interne Lösung gefunden haben. Er kennt sowohl die Westschweiz als auch watson.ch/fr wie seine Westentasche und ist der richtige Mann, um das kontinuierliche Wachstum von watson in der Romandie sicherzustellen», wird Watson-CEO Michael Wanner in der Mitteilung zitiert. (pd/mj)