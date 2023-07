Blick: Fehlerkultur von Fall zu Fall

von Nick Lüthi

Unter dem Titel «Das Angstkommando» berichtete der SonntagsBlick in seiner aktuellen Ausgabe über eine «Krise bei der Stadtpolizei Winterthur». Die Redaktorin stützte sich auf Aussagen von Insidern, die von einem Arbeitskonflikt im Kader der Polizei berichteten.

So kritisieren die anonymen Quellen insbesondere den Führungsstil des neuen Kommandanten. Offenbar stimmen nicht alle Vorwürfe, wie sie die Zeitung vorgebracht hatte. Auf jeden Fall reagierte die Stadtpolizei noch am Sonntag mit einer Stellungnahme. Mehrere Aussagen seien «unpräzise oder falsch und müssen richtiggestellt werden».

Tatsächlich hatte sich der SonntagsBlick in einem der monierten Punkte vertan, den er auch korrigierte. Nicht vier Personen der achtköpfigen Geschäftsleitung sind krankgeschrieben, sondern vier der erweiterten Geschäftsleitung, die 14 Personen zählt. Ansonsten hält die Zeitung an ihrer Darstellung fest.



Hinweis hinter der Paywall

Unter dem Online-Artikel steht nun der Hinweis, dass die ursprüngliche, unkorrekte Darstellung an der entsprechenden Stelle im Text korrigiert wurde. Die Berichtigung steht allerdings hinter der Bezahlschranke. Nur wer für ein Abo zahlt, sieht die Korrektur.

Das sei das übliche Vorgehen der Blick-Redaktion bei Fehlern, erklärt ein Ringier-Sprecher auf Anfrage. «Bei Blick werden korrigierte inhaltliche Fehler transparent im davon betroffenen Artikel festgehalten. Vertipper oder Ähnliches werden ohne Deklaration verbessert», so der Sprecher. Auf diese Weise werde man das auch in Zukunft machen.

Dass es auch anders geht, zeigt auch der Blick; allerdings sein Ableger in der Westschweiz. Wie die Redaktion in Lausanne vergangene Woche bekannt gegeben hat, wird Blick Romandie künftig auf einer Webseite sämtliche Korrekturen fortlaufend dokumentieren. Im Bemühen um Transparenz und um das Vertrauen des Publikums habe man sich für diesen Weg entschieden, hielt Chefredaktor Michael Jeanneret fest. Bis jetzt führt Blick Romandie erst ein Korrigendum in der neuen Rubrik, ein fälschlicherweise vermeldeter toter Obdachloser in Lausanne.

SRF machts schon lange

Der Weg, den nun Blick Romandie geht, ist nicht neu in der Schweiz. Seit über vier Jahren veröffentlicht Schweizer Radio und Fernsehen SRF ein fortlaufendes Korrigendum, wo grössere und kleinere Fehler verbessert werden und sich die Redaktionen dafür um Entschuldigung bittet; sei es, dass ein Premierminister irrtümlicherweise als Präsident bezeichnet oder eine Statistik falsch gelesen wurde.