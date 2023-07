Radio FM1: Felix Unholz wird Programmleiter

von Christian Beck

Felix Unholz wird Programmleiter von Radio FM1. Er übernimmt das Amt am 1. September 2023 von Daniel Merkle, der bei CH Media in den Bereich Operations wechselt.

Unholz moderiert seit dem Jahr 2018 die Sendung «FM1 Wachmacher» und ist Social-Media-Verantwortlicher des Senders. Er wird auch künftig mehrmals pro Woche bei Radio FM1 zu hören sein.



«Perfekte Mischung aus Praxis und Strategie»

«Ich freue mich darauf, nach zusammengezählt elf Jahren in verschiedenen Funktionen bei Radio FM1 noch mehr strategische und organisatorische Verantwortung zu übernehmen – und trotzdem noch am Mikrofon zu bleiben. Das ist für mich die perfekte Mischung aus Praxis und Strategie», so Felix Unholz auf Anfrage von persoenlich.com. «17 Jahre, nachdem ich als Maturaarbeit an der Kanti ein Schülerinternetradio gegründet habe, freue ich mich nun ein ‹richtiges› Radio leiten zu dürfen – mit genau der gleichen Radioleidenschaft wie damals.»

Unholz war bereits in den Jahren 2010 bis 2017 als Moderator und Onlineredaktor für die Marke FM1 tätig, bevor er als Lead Editor Online/ Social Media bei Radio Energy tätig war. Der heute 32-Jährige studierte an der Universität Basel Geschichte und Medienwissenschaft und präsidierte den Verband «Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz».