Radio- und TV-Gebühren: Firmen sollen weiterhin TV-Abgabe zahlen

Planet 105

«Wir freuen uns auf diese neuen Perspektiven»

«Wir freuen uns auf diese neuen Perspektiven»

Der 74-jährige Radiopionier Roger Schawinski zum Verkauf des Jugendsenders Planet 105 an Tamedia.

Tamedia will den Jugendradiosender Planet 105 von Roger Schawinski übernehmen und in «20 Minuten» integrieren. Der 74-jährige Radiopionier sagt zu persoenlich.com, wie es zum Deal kam und was nun mit Studio und Personal passiert.

von Christian Beck