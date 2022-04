Prominenter Abgang: Franz Fischlin verlässt SRF

Seit 18 Jahren gehört Franz Fischlin zum Moderations- und Reporterteam der «Tagesschau»-Hauptausgabe – nun geht diese Ära zu Ende. Der 59-Jährige hat sich entschieden, die Moderation im Sommer 2022 abzugeben und sich ausserhalb von SRF weiter für den Qualitätsjournalismus zu engagieren, heisst es in einer Mitteilung.



«Ich bin sehr dankbar für die vielen tollen Jahre bei SRF und werde mich auch in der nächsten Etappe weiterhin im Journalismus engagieren, auch in der Debatte um die Medienqualität. Gleichzeitig freue ich mich jedoch auf eine grössere zeitliche Flexibilität ohne fixen Dienstplan, um neue, spannende Projekte anzupacken. Zudem möchte ich meine Familie, meine Kinder und meine Frau, die bei SRF Verantwortung trägt, noch stärker unterstützen», wird Franz Fischlin in der Mitteilung zitiert.



«Franz Fischlin war in den letzten fast 20 Jahren entscheidend mitverantwortlich für das grosse Vertrauen des Publikums in die «Tagesschau». Er ist zu einer Institution in den Schweizer Wohnstuben geworden, nun geht eine Ära zu Ende. Seine glaubwürdige Informationsvermittlung und sein Stil werden uns fehlen. Wir sind Franz zu grossem Dank verpflichtet», sagt Tristan Brenn, Chefredaktor Video bei SRF, zum Abgang.



Wer die Nachfolge von Franz Fischlin im Moderationsteam der «Tagesschau» übernimmt, ist noch offen. Es ist daher auch noch nicht klar, wann genau im Sommer Franz Fischlin die Hauptausgabe zum letzten Mal moderiert. Die Stelle wird intern und extern ausgeschrieben.



Franz Fischlin schrieb früh als freier Journalist für verschiedene Zeitungen. Den theoretischen Rucksack holte er sich mit dem Studium der Journalistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg. Zudem bildete er sich auch zum Fotografen aus, unter anderem an der Kunstgewerbeschule Bern. Bevor Franz Fischlin den Weg zum Fernsehen fand, arbeitete er längere Zeit als Radiojournalist. Bei Radio extraBern war er Moderator und Chefredaktor, danach insgesamt neun Jahre für Radio DRS als Moderator, Redaktor, Produzent und Ausbildner tätig, unter anderem für die Sendung «Espresso» und die «Nachrichten».



Von Print über Radio zum Fernsehen