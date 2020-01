CH Media: Fünf Kündigungen nach 3+-Integration

Der Kauf der 3-Plus-Gruppe durch CH Media hat eine Reorganisation zur Folge. Nachdem sich die Bereiche TV Regional und Radio innerhalb des von Roger Elsener geleiteten Geschäftsbereichs TV, Radio und Filmvertrieb bereits neu aufgestellt haben, folgt nun per 1. Februar 2020 der Bereich TV National.

Mit diesem Schritt sollen innerhalb der nationalen Sender klare Strukturen geschaffen werden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Konkret heisst das: Das Team der 3-Plus-Sendergruppe (3+, 4+, 5+, 6+) und das Team von TV24, TV25 und S1 werden zusammengeführt, und die zentralen Funktionsbereiche Verkauf, Marketing und Technik werden in die Organisationsstruktur des Geschäftsbereichs TV, Radio & Filmvertrieb integriert. Das Finanz- und HR-Team wird in die Konzernstrukturen überführt.

Aufgrund der Zusammenführung werden fünf Personen das Unternehmen verlassen, wie es in der Mitteilung heisst.

Neue Aufteilung des Bereichs TV National

Roger Elsener, Geschäftsführer TV, Radio & Filmvertrieb, übernimmt auch die Funktion der Leitung TV National. Dieser Bereich besteht neu aus den beiden Bereichen «Programm- und Channel Management» sowie «Eigenproduktionen».

«Programm- und Channel Management» beinhaltet die Programmplanung, den Lizenzeinkauf, Research & Product Management, Data Science sowie das digitale Produktmanagement. Verantwortet wird der neu geschaffene Bereich von Ute von Moers, bisher Leiterin TV National bei CH Media. Die Programmplanung für die nationalen Sender wird durch Klaus Henning geleitet, der zuvor für das Programmmanagement bei der 3-Plus-Sendergruppe zuständig war.

Der Bereich «Eigenproduktionen» beinhaltet das Casting und die Produktion sowie Social Media und Digital Content Production. Die Leitung des Bereichs übernimmt Christina Noell, Chief Creative Officer und Co-Geschäftsführerin sowie ehemalige Anteilseignerin der 3-Plus-Sendergruppe, ad interim. Sie ist damit zuständig für sämtliche Eigenproduktionen der nationalen TV-Sender von CH Media und wird zusammen mit Elsener das Team führen. Noell wird CH Media auf eigenen Wunsch im zweiten Halbjahr 2020 verlassen, jedoch weiter beratend tätig sein, heisst es in der Mitteilung.

Im Zuge der neuen Organisation wird Torsten Prenter, Mitgründer der 3-Plus-Sendergruppe, Executive Advisor im Bereich TV National und berichtet in dieser Funktion direkt an Elsener.

Zentrale Funktionsbereiche werden integriert

Die Abteilungen «Kommunikation/PR» sowie «Sponsoring & Sales» der 3-Plus-Sendergruppe werden in die Bereiche Marketing und Vermarktung integriert. Sie werden durch Denise Hildbrand, Leiterin Marketing, und Hardy Lussi, Leiter Vermarktung im Geschäftsbereich TV, Radio & Filmvertrieb, geleitet. Mehmet Inan, Head of Sales und Sponsoring bei der 3-Plus-Gruppe, verlässt CH Media im Zuge der Reorganisation. Der Bereich Technik wird zentral von Steve Handke verantwortet (persoenlich.com berichtete).

Die Bereiche «Talent Acquisition» und «Finance» der 3-Plus-Sendergruppe werden zentralisiert und in die CH-Media-Konzernbereiche «Human Resources» und «Finanzen» überführt, wie es weiter heisst.

Alles unter einem «Leonardo»-Dach

Der 3-Plus-Standort in Schlieren wird aufgegeben. Im Zuge der neuen Organisation werden die Mitarbeitenden von TV National im ersten Halbjahr 2021 an den neuen zentralen Produktionsstandort «Leonardo» in Zürich-Oerlikon ziehen, heisst es in der Mitteilung. Sie würden dort von der modernen Infrastruktur und der Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen von Radio 24, Virgin Radio Switzerland, TeleZüri und der Impuls Media Group profitieren. Bis zum Umzug bleiben die heutigen Standorte in Schlieren und Zürich bestehen.

Die Geschäftsleitung TV National setzt sich neu wie folgt zusammen: Roger Elsener (Geschäftsführer), Christina Noell (Eigenproduktionen a.i.), Ute von Moers (Programm- und Channel Management), Torsten Prenter (Executive Advisor), Denise Hildbrand (Marketing), Hardy Lussi (Sales), Steve Handke (Technik), Sandra Marchesi (Finanzen) und Tom Sepassi (HR). (pd/cbe)





