IMS: Fussballmagazin Zwölf kauft Foot

Die IMS verkauft das Special-Interest-Fussball-Magazin Foot – Das Fussball-Magazin der Schweiz per 1. Januar 2023 an den Verein Zwölf, den Herausgeber des gleichnamigen Fussball-Magazins. Dies heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag. Sämtliche Verlagsrechte würden übernommen.

Mit der Übernahme werde Zwölf das alleinige Fussball-Magazin in der Schweiz. Die bestehenden Foot-Abonnenten werden ab Januar 2023 sodann mit dem Zwölf-Magazin bedient.

«Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserer bereits über 15-jährigen Geschichte. Dass wir nun derart auf dem Transfermarkt zuschlagen konnten, ist natürlich nicht zuletzt der herausragenden und umsichtigen Arbeit unserer Chefredaktion um Mämä Sykora und Silvan Kämpfen geschuldet», wird Zwölf-Präsident Sandro Danilo Spadini zitiert. Chefredaktor Sykora ergänzt: «Wir freuen uns darauf, der bisherigen Foot-Leserschaft unser Magazin näherzubringen, und sind stolz darauf, unsere Position im Schweizer Markt mit dieser Übernahme weiter zu stärken.»

«In sämtlichen Geschäftsfeldern suchen wir laufend nach Zukunftslösungen respektive Weiterführung oder nach Partnern, um die Geschäfte erfolgreich in die Zukunft zu führen. Es freut uns sehr, dass wir mit Zwölf einen idealen Käufer für das Foot zur Weiterbedienung der Abonnenten gefunden haben. Es ist uns ein grosses Anliegen, den Abo-Stamm profunden Fussballkennern zu übergeben. Der profilierte Fussball-Verlag der Schweiz passt mit seiner Fussball-Kompetenz und seinem nationalen und internationalen Netzwerk perfekt als Käufer», wird Mitch Bongard, Verlagsleiter der IMS Marketing AG/Foot, zitiert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. (pd/wid)