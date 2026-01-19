Falstaff: Gastro-Verlag ergänzt Leitung und gibt Profi-Magazin heraus

Publiziert am 19.01.2026

Jasmine Schärer ist seit zwanzig Jahren in der Branche tätig. Nach Jahren bei Edition Salz & Pfeffer, bei Best of Swiss Gastro und zuletzt bei der Marmite Verlags AG ergänzt sie nun die Falstaff-Geschäftsleitung um Sophie-Marie von Haugwitz. Diese arbeitet selbst seit mehr als zehn Jahren in der Branche, ab 2021 in der Geschäftsleitung der Falstaff Verlag Schweiz AG.

Weiter teilte der Verlag mit, dass Ende März erstmals das neue Magazin Falstaff Profi Schweiz erscheinen wird. Viermal jährlich soll das Branchenmagazin hiesige Fachleute aus der Welt der Gastronomie, der Hotellerie und des Tourismus informieren und unterhalten, heisst es in der Medienmitteilung.

«Das Magazin richtet sich an alle von der Lernenden über den Sommelier bis zum Spitzenkoch, vom Bartender bis zur Hotelière, vom Produzenten und Zulieferer bis zum Berufsschullehrer», wird Benny Epstein, Chefredaktor Falstaff Profi Schweiz, in der Medienmitteilung zitiert. Epstein war zuletzt Marmite-Chefredaktor und schreibt seit elf Jahren über die Hotellerie-, Gastronomie- und Tourismusbranche.

Erstmals präsentiert wird Falstaff Profi am Sonntag, 22. März, anlässlich der Fachmesse Gastia in St. Gallen. (pd/nil)