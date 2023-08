Tibère Adler, Verwaltungsratsdelegierter von Le Temps und Mitbegründer von Heidi News, tritt Ende Oktober 2023 von seinem Amt zurück. Er wolle die operativen Funktionen an der Spitze des Unternehmens aufgeben, um zu einer stärker unternehmerisch geprägten beruflichen Tätigkeit zurückzukehren, heisst es in einer Mitteilung. Adler wird noch bis Ende des Jahres im Verwaltungsrat sitzen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Der Nachfolgeprozess für die Unternehmensleitung wird vom Verwaltungsrat ab seiner nächsten Sitzung am 29. August unter der Leitung seines Präsidenten Yves Daccord eingeleitet.

«Ich habe seit 2018 einige hektische Jahre in den Medien verbracht«, wird Tibère Adler in der Mitteilung zitiert. «Die Lancierung von Heidi.news im Jahr 2019, einem neuen Medium, das im Startup-Modus gegründet wurde, war ein echtes Abenteuer, spannend und aufregend. Seit 2021 Le Temps, die renommierteste Medienmarke der Romandie, zu leiten, ist eine Ehre und macht mich stolz.» Die Transformation von Le Temps als Medium und als Unternehmen sei ein ehrgeiziges und notwendiges Projekt für die Westschweiz, das fortgesetzt werden müsse. Er werde Yves Daccord, den Verwaltungsrat und die Chefredaktorin Madeleine von Holzen in der bevorstehenden Übergangsphase aktiv unterstützen.



«Danke an Tibère Adler für seinen unermüdlichen Einsatz für Le Temps und Heidi.news. Er hat seine profunde Medienerfahrung, seine Kompetenzen und seine Vision, in den Dienst unserer Projekte gestellt. Wir verstehen und respektieren seinen Wunsch, zu mehr unternehmerischen Aktivitäten zurückzukehren», wird Yves Daccord zitiert. Jede Veränderung stelle auch eine Chance dar. Für Le Temps werde die Nachfolge von Tibère eine Verjüngung des Managements in einer langfristigen Perspektive und eine Stärkung unserer digitalen Kompetenzen ermöglichen. Der Verwaltungsrat wird den Nachfolgeprozess in der kommenden Woche einleiten, heisst es.

Anfang 2021 hatte die Stiftung Aventinus Le Temps vom Medienhaus Ringier Axel Springer Schweizer übernommen (persoenlich.com berichtete). Adler wurde zum geschäftsführenden Direktor von Le Temps und Heidi.news ernannt. Er war bis 2011 CEO des Westschweizer Medienunternehmens Edipresse. Ausserdem war er Westschweizer Direktor der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse. (pd/wid)