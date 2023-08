CH Media: Gleicher Name, verschiedenste Schicksale

Im neuen TV-Format des CH-Media-Verbunds «Mensch Meier» besucht die TeleZüri-Moderatorin Vanessa Meier während sieben Folgen jeden Samstagabend ab dem 26. August die Meiers in der gesamten Deutschschweiz. Dabei gewähren die Namensvetterinnen und -vetter der 29-Jährigen Einblicke in ihren Alltag und stellen ihre Fähigkeiten auf die Probe, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Sendung wird auf den regionalen TV-Sendern TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, Tele 1 und TVO ausgestrahlt.

Vanessa Meier macht sich auf die Suche nach den spannendsten Namensvetterinnen und -vettern in der Deutschschweiz. Die Reise hat ihre Raffinessen: Wohin es geht, erfährt Meier erst, wenn sie die Hinweise ihrer Interviewpartnerinnen und -partner richtig entschlüsselt. (Interview mit Vanessa Meier auf persoenlich.com)

Am Ziel angekommen, lernt sie laut Mittelung Menschen und deren Berufe sowie Hobbys kennen, die alles andere als alltäglich sind. So trifft Vanessa Meier unter anderem auf die Apnoetaucherin Manou Maier und den Patrouille Suisse-Piloten Claudius Meier. Untermalt werden die Episoden von Fakten über die Protagonistinnen und Protagonisten sowie Statistiken zu ihrem Nachnamen in der jeweiligen Senderegion.

«Dass Vanessa Meier nicht nur im Studio überzeugt, überrascht mich nicht», so Oliver Steffen, Chefredaktor Regionale Elektronische Medien, zum neuen TV-Format. «In ‹Mensch Meier› spielt sie ihre grosse Authentizität aus, ihr Interesse an Menschen und zeigt ausserdem Mut. Ich bin überzeugt, dass das temporeiche und überraschende neue Format Mitten ins Herz des Publikums trifft.» (pd/yk)