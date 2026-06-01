Bakom: Grosse Unterschiede im Informationsangebot

Publiziert am 01.06.2026

Die 13 untersuchten Fernsehveranstalter strahlten 2025 im Durchschnitt 5 Stunden und 12 Minuten regionale Inhalte pro Woche aus. Das teilt das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) mit.

Gemäss Leistungsauftrag müssen alle Lokalradios und Regionalfernsehen, die Gelder aus der Medienabgabe erhalten, pro Woche mindestens 150 Minuten relevante Nachrichten aus ihrer Region senden. Als relevante Themen gelten Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Bildung und Sport mit regionalem Bezug.

Zwischen den einzelnen Sendern gibt es jedoch erhebliche Unterschiede. Den geringsten Anteil relevanter Informationen aus dem Konzessionsgebiet brachte das Winterthurer Tele Top mit 164 Minuten pro Woche. Mehr als dreieinhalb Mal so hoch ist der Anteil bei Tele Ticino, das zusammen mit Léman Blue die Liste mit Abstand anführt.





Da die Lokalradios die Vorgabe bereits 2024 erfüllt hatten, kamen nun erstmals seit Beginn der Programmanalysen im Jahr 2020 alle Sender ihrem Auftrag nach. Die Untersuchung wurde im Auftrag des Bakom von der Publicom AG durchgeführt. (sda/nil)